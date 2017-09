Wirtschaft Hohenfels

25.09.2017

25.09.2017

Heute blieb die Küche weitgehend kalt, Busfahrten fielen aus, Reparaturen und Wartungen müssen bis morgen warten: Die Zivilbeschäftigten des Truppenübungsplatzes Hohenfels waren von der Gewerkschaft Verdi zum Streik aufgerufen. Über 100 beteiligten sich an dem lautstarken Demonstrationszug durch das nahe gelegene Parsberg, um dort auf die laufende Tarifrunde aufmerksam zu machen.

„Wir wollen nicht von der Lohnentwicklung abgehängt werden“, betonte Gewerkschaftssekretärin Kathrin Birner laut einer Presse-Info der Gewerkschaft. Extra angereist war demnach Verdi-Verhandlungsführer Tobias Schürmann, der am Dienstag in Bonn die Verhandlungen fortsetzen wird. „Verhandlungen spielen sich nicht im luftleeren Raum ab, denn dass unsere Forderungen gerechtfertigt sind und fair wären, steht außer Frage“, erläuterte er im Streiklokal.Schürmann führte aus, dass für manche Forderungen dicke Bretter gebohrt werden müssten. Die Streiks in Hohenfels stellten laut Verdi den Höhepunkt der bayerischen Aktionen vor der nächsten Verhandlungsrunde dar. Zusammen mit den Arbeitsniederlegungen und Aktionen in Ansbach, Grafenwöhr, Vilseck und an den anderen bundesweiten Standorten der US-Streitkräfte erwarten die Gewerkschaften nun ein besseres Angebot.