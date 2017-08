Beste Pizza aus dem Backofen

Freizeit Illschwang

18.08.2017

22

Angfeld. Schon zur guten Tradition geworden ist alljährlich im August das Backofenfest, zu dem die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) Illschwang auch heuer wieder nach Angfeld eingeladen hatte. Der Platz zwischen Gemeinschaftshalle und Feuerwehrhaus bot sich als ideale Festzone an. UWG-Vorsitzender Gerald Habermehl und 2. Bürgermeister Benjamin Hiltl zeigten sich mit dem Besuch sehr zufrieden, obwohl die Veranstaltung nicht gerade vom Wetter begünstigt war. Beate Kohl und Pia Huber hatten sich um die Vorbereitung gekümmert. Das große Helferteam arbeitete an Backofen und Ausschank bestens zusammen. Den Besuchern schmeckten Pizzas und Zwiebelkuchen vorzüglich. Vom Erlös der Veranstaltung spendet die UWG Illschwang jedes Jahr 500 Euro für soziale Zwecke in der Gemeinde. 2016 kam das Geld der Kindertagesstätte St. Vitus zugute. Im Bild UWG-Chef Gerald Habermehl (Zweiter von rechts) und 2. Bürgermeister Benjamin Hiltl (Zweiter von links) mit dem Helferteam. Bild: no