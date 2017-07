Freizeit Illschwang

20.07.2017

20.07.2017

Götzendorf. Mit einer zünftigen Dorfkirchweih feiern die Götzendorfer von diesem Samstag an bis Montag, 24. Juli, das Patrozinium ihrer idyllisch gelegenen Simultan-Filialkirche St. Magdalena.

Pfalzgraf Christian August von Sulzbach verordnete im Jahr 1652 die gemeinsame Nutzung kirchlicher Einrichtungen durch Protestanten und Katholiken. In Götzendorf ist das bis heute so geblieben. Nach der bisher letzten Generalsanierung 1987 laufen inzwischen die Planungen für eine weitere Renovierung, um das Barockkirchlein auf gotischen Grundmauern zu erhalten.Zum Kirchweihauftakt treffen sich am Samstag um 12.45 Uhr Hobbyfußballer, um im Schatten von St. Magdalena auf der Kirchenwiese den Turniersieger aus acht Mannschaften zu ermitteln. Den Besten winken flüssige Preise. Die Kirchweih- und Partyband Nachtwerk eröffnet ab 19 Uhr im Kirwastodl musikalisch die drei Kirwatage. Für Speis und Trank ist ausreichend gesorgt. Auch die beliebten Makrelen vom Grill werden angeboten. Hochprozentige Getränke kann man sich in der Kuhstallbar einschenken lassen.Am Sonntag, 23. Juli, beginnt der katholische Gottesdienst um 8 Uhr. Die evangelischen Christen haben um 9.30 Uhr die Möglichkeit zum Kirchgang. Der Kirwabetrieb kommt ab 10 Uhr beim Frühschoppen in Fahrt. Zum Mittagessen ab 11.30 Uhr wird saftiger Braten angeboten. Die Salleröder Boum unterhalten mit zünftiger Kirwamusik ab 17 Uhr die Besucher.Traditionell werden am Kirwamontag wieder ab 11.30 Uhr die frisch gebackenen Götzendorfer Kirwaschnitzel angeboten. Außerdem kann man sich knusprigen Rollbraten vom Spieß schmecken lassen. Um 19 Uhr spielen zum Kirchweihausklang die Weißblauen Boum auf.