Schock in Soltau

Dietersberg. (upl) Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen: Karlheinz Weigl aus Dietersberg (Gemeinde Illschwang) hat bei seiner Deutschland-Fahrt mit allerlei Unbill zu kämpfen. Wie berichtet, durchquert der 64-Jährige mit seinem Fahrrad binnen zwölf Tagen die Republik von der tiefsten bis zur höchsten Stelle ( www.onetz.de/1758650). Zuerst hat er in Soltau seinen Geldbeutel verloren. Zum Glück beobachtete eine Frau das Malheur, sonst wäre das Portemonnaie weg und das Abenteuer wohl beendet gewesen.Etwa 40 Kilometer nach Schwarmstedt in Niedersachsen spielte dann das Navigationsgerät verrückt, so dass Weigl von der Route abkam. "Ein geschwätziger Mountainbiker", so schreibt er, habe ihm am Samstag bereitwillig den Weg gewiesen, jedoch auf die völlig falsche Fährte gelockt. Jetzt hat er sein Tagesziel für diese Etappe um etwa 16 Kilometer verpasst. Unterdessen nähert sich der Radler aus der Oberpfalz süddeutschen Gefilden. Am Sonntag ging es weiter nach Heilbad Heiligenstadt (Thüringen). "Die 16 Kilometer muss ich dann eben mehr fahren." Zum Wochenende hin will Weigl im oberbayerischen Garmisch-Partenkirchen ankommen, um dann auch noch auf den Gipfel der Zugspitze zu steigen.