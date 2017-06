Freizeit Illschwang

12.06.2017

24

0 12.06.201724

Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Manchmal auch schon mit 64. Karlheinz Weigl aus Dietersberg wollte nicht mehr länger warten und erfüllt sich einen Lebenstraum.

Übernachten im Zelt

95,5 Kilometer im Schnitt

Ich hab Zeit, wollte mich sportlich betätigen. Da hab mir halt gedacht: machst was besonderes. Karlheinz Weigl

Die einzelnen Strecken Karlheinz Weigl startet am Donnerstag in Burg (Dithmarschen) und fährt zur tiefsten Landstelle in die Gemeinde Neuendorf-Sachsenbande. Von dort geht es nach Glückstadt (über die Elbe) und weiter nach Hamburg-Finkenwerder.



Nächstes Etappenziel ist Buchholz in der Nordheide. Weigl fährt dann weiter nach Soltau, Bad Fallingbostel und Hannover. Über Göttingen geht es anschließend zum Heilbad Heiligenstadt in Thüringen und weiter nach Kassel und Bebra. Hier hat der Dietersberger Abenteuerer dann die halbe Strecke absolviert. Weigl steuert dann Fulda an und erreicht auf dem Weg nach Würzburg wieder bayerischen Boden. Über Rothenburg ob der Tauber geht es nach Dinkelsbühl und Nördlingen. Dann stehen Donauwörth und Türkheim auf dem Programm. Weigl will es nicht versäumen, die in der Nähe gelegene Gemeinde Amberg zu besuchen, die immer wieder mal von überörtlichen Medien mit der Stadt Amberg verwechselt wird. Es geht weiter nach Bernbeuern, zur weltberühmten Wieskirche, nach Oberammergau und schließlich nach Garmisch-Partenkirchen. Von dort tritt Weigl den Weg zur Zugspitze zu Fuß an. Weitere Daten zum Projekt: Die Gesamtstrecke beläuft sich auf 1145 Kilometer. Mit dem Fahrrad fährt er vom tiefsten Punkt bis auf eine Höhe von 907 Metern über dem Meeresspiegel. Die theoretische Fahrzeit liegt bei 104 Stunden. (upl)

Dietersberg. Er fährt mit seinem Fahrrad quer durch Deutschland. Aber nicht einfach von Nord nach Süd, sondern vom tiefsten Punkt der Bundesrepublik bis zum höchsten. Deswegen nimmt Weigl in der Nacht auf Mittwoch erst einmal einen Linienbus nach Hamburg und steuert dann den Ort Neuendorf-Sachsenbande in der Wilstermarsch an. Dort befindet sich die mit 3,54 Meter unter dem Meeresspiegel tiefstgelegene begehbare natürliche Senke Deutschlands."Ich hab Zeit, wollte mich sportlich betätigen. Da hab mir halt gedacht: machst was besonderes", sagt der 64-Jährige, der im vergangenen Jahr in Ruhestand gegangen ist. Viel Erfahrung in langen Radtouren hat er noch nicht. "Aber ich bin mal zu Fuß über die Alpen gegangen. Von München nach Venedig. Allerdings in einzelnen Etappen."Wer den Dietersberger so reden hört, der merkt, dass der Mann ein Abenteuer plant. Allein will er unterwegs sein. Und eine "Low-Budget-Tour" soll die Fahrt werden. Soll heißen: Weigl geht abends nicht in eine Pension oder ins Hotel, sondern sucht sich seinen Schlafplatz draußen in der Natur. "Dazu hab ich das Nötigste in den Gepäcktaschen. Ein Zelt ist auch dabei."Dank Internet und Routenplaner hat der Abenteuerer aus Dietersberg die Strecke gut durchgeplant. An Fronleichnam startet er in Schleswig-Holstein, in zwölf Tagen will er dann in Garmisch-Partenkirchen sein. Die Tagesetappen sind zwischen 80 und 100 Kilometer lang, im Schnitt will der 64-Jährige 95,5 Kilometer pro Tag herunterstrampeln. Gleich mit der längsten Tagesdistanz fängt er an. 118 Kilometer stehen ab Neuendorf-Sachsenbande auf dem Plan. "Da ist es ja noch schön eben. Da kann ich Strecke machen." Immer vorausgesetzt, das Wetter spielt mit. Sollte es wider erwarten regnen, ist Improvisationstalent gefragt. Vorteil: Planänderungen muss Weigl nur mit sich selbst ausmachen.In Garmisch angekommen, gönnt sich der Deutschland-Radler eine Verschnaufpause. Er wird einen Tag rasten, bevor er dann die letzten Meter hinauf zum höchsten Gipfel der Republik zu Fuß zurücklegt. Zwei Tage hat Weigl für den Aufstieg vorgesehen. Er geht natürlich davon aus, dass er mit einer ordentlichen Portion Gipfelglück entschädigt wird, wenn er oben auf 2962 Metern ankommt. Dafür wird er sogar seine Abneigung gegen Smartphones überwinden, ein Selfie machen und per Whats App verschicken - hat er der Zeitung zumindest versprochen.