Freizeit Illschwang

25.06.2017

19

0 25.06.201719

Es war ein harter Kampf. Meter um Meter trotzte Karlheinz Weigl am Samstag dem Wind ab: Der 64-Jährige aus Dietersberg ist mit seinem Fahrrad vom tiefsten Punkt Deutschlands bis zur Zugspitze unterwegs.

An Fronleichnam in Schleswig-Holstein gestartet, will er an diesem Montag in Garmisch-Partenkirchen ankommen, um dann auch noch zu Fuß auf den Gipfel der Zugspitze zu steigen. Die Fahrt am Samstag durch das Nördlinger Ries war ein Härtetest. "Ich hatte am Rand des Rieskraters mit einigen Steigungen zu kämpfen", berichtet Weigl. "Beim Durchradeln der Donauebene hatte ich sehr starken Gegenwind." Erst gegen 19.30 Uhr erreichte der Dietersberger nach einer Tagesetappe von 91 Kilometern sein Übernachtungsziel, den Rothsee bei Zusmarshausen (Kreis Augsburg). Am Freitag hatte Weigl das Taubertal durchfahren. In Rothenburg ob der Tauber machte er Bekanntschaft mit einer 100 Mann starken Blaskapelle aus Nebraska. Sie gab auf dem Marktplatz ein Standkonzert. Zur Feier des Tages fand der 64-Jährige für die Nacht auf Samstag auch noch einen gepflegten Schlafplatz: Das Fußballfeld des SV Munzingen. In der Schiri-Kabine durfte sich Weigl duschen. Am Tag zuvor hatte er in einer Fischerhütte übernachtet.