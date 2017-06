Freizeit Illschwang

22.06.2017

Dietersberg. (upl) Neues vom Deutschland-Radler Karlheinz Weigl: Der 64-Jährige hat bei seiner Tour vom tiefsten Punkt der Republik ganz im Norden bis zur Zugspitze bayerischen Boden erreicht.

Am Dienstag absolvierte der Dietersberger ganz in der Nähe von Bebra in Hessen die Hälfte seiner Tour.Am Abend suchte er sich dann nach einer Tagesetappe von 92 Kilometern in sengender Hitze einen Schlafplatz am Pfordter See. Ideal zum Baden in den frühen Morgenstunden, bevor es weiterging Richtung Fulda. Ein bisschen Sightseeing gehört natürlich auch dazu: In Fulda sah sich Weigl das imposante Stadtschloss an.Dann machte der Dietersberger Bekannschaft mit der Rhön. Nach Fulda musste er zunehmend stärker in die Pedale treten, schwitzen und schieben. "Dafür waren die Abfahrten umso rasanter", erzählt er.Hinunter in das Sinntal brachte Weigl 57,6 Kilometer pro Stunde auf den Tacho - mit der Folge, dass er seine am Gepäckträger angebrachte Bayernfahne verlor. "Komme mir so richtig identitätslos vor."Wassermangel kam dann auch noch dazu. Deswegen versorgte sich der 64-Jährige an einem Wasserhahn, der an einer Hauswand angebracht war. Ohne zu wissen, dass er da Regenwasser trank. Die Hauseigentümerin sah das und kümmerte sich um den Radl-Abenteuerer: mit frischem Quellwasser und Erdbeeren aus dem Garten.Am Montag will Weigl in Garmisch-Partenkirchen ankommen, von wo aus er zum Abschluss noch zu Fuß auf den Gipfel der Zugspitze steigen möchte.