Die erste CD der Illschwanger Veeh-Harfen-Klänge

Kultur Illschwang

01.12.2017

01.12.2017

"Das Veeh-Harfenspiel stellt für alle Mitwirkenden eine große Bereicherung dar." Dies betonten sechs Frauen aus dem Landkreis mit ihrem Leiter Helmut Kellner (Dritter von links) bei einem Gespräch mit der SRZ. Vor kurzem haben die Illschwanger Veeh-Harfen-Klänge (Bild), so ihr offizieller Name, die erste CD aufgenommen. Dabei zeigten Doris Hartmann, Leni Schuster, Christa Riehl, Hedwig Vogl (alle Sulzbach-Rosenberg), Lissy Wolfsteiner (Hohenburg), Hilde Englhard (Ammerthal) sowie Helmut Kellner (Illschwang), wie gut sie mit diesem Instrument umgehen können. Die CD wurde vor allem für das private Umfeld der Gruppenmitglieder erstellt. Darauf sind unterschiedliche Stücke zu hören. Das Repertoire reicht von der reinen Volksmusik, der volkstümlichen Musik über alpenländische Klänge bis hin zu kirchlichen Liedern und Evergreens. Es sind insgesamt 20 Beiträge zu hören sind. Als Nächstes soll es eine CD zur Advents- und Weihnachtszeit geben. Sie ist schon in Vorbereitung. Geprobt wird einmal pro Woche, meist dienstags um 18 Uhr bei Helmut Kellner. Bild: no