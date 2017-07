Kultur Illschwang

Frankenhof/Aichazandt. Der Weihetag des Simultan-Kirchleins St. Margarethen in Frankenhof wird am Sonntag mit zwei Festgottesdiensten gebührend gefeiert. Die Gottesdienste werden für die evangelischen Gläubigen um 8.30 Uhr und für die katholischen Christen um 10.45 Uhr von Geistlichen aus Illschwang zelebriert. Die Gestaltung übernehmen Posaunenchor und Kirchenchor aus Illschwang.

Die erste urkundliche Erwähnung des gern besuchten Gotteshauses datiert aus dem Jahre 1323. Das heutige Aussehen erhielt St. Margarethen aber erst im 17./18. Jahrhundert. Das Altarbild zeigt die heilige Margareta von Antiochia, die zu den 14 Nothelfern zählt. Der weltliche Teil des Patronatsfestes startet schon an diesem Freitag im Gasthaus Schmidt in Aichazandt, Telefon 09661/22 56, um 11 Uhr mit der Schlachtschüssel. Dazu spielen die "Hoilerchen" zur Unterhaltung der Gäste auf. Von Samstag bis Montag ist dann Kirwabetrieb mit Mittagstisch, Rostbratwürsten, Sperber-Fassbier, Kaffee und Kuchen sowie täglich frischen hausgemachten Kücheln angesagt.Für die Musik sorgen in bewährter Weise die Birgländer Musikanten ab 18 Uhr am Samstag, die "D'Hoglbouchan" ab 16 Uhr am Sonntag sowie die "Tannenfelser Musikanten" aus dem Bayerischen Wald, die am Montag ab 17 Uhr aufspielen.