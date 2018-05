Kultur Illschwang

Der Dorfplatz in Illschwang ist Schauplatz des Winteraustreibens des Heimatvereins Birgland aus Sulzbach-Rosenberg. Es geht einher mit dem Maifest der Kindertagesstätte St. Vitus. Im Mittelpunkt der Darbietung steht ein Streitgespräch zwischen Sommer und Winter, bei dem die warme Jahreszeit die Oberhand behält.

Franz Niebler, Vorsitzender der Birgländer, übernahm heuer für den stimmlich angeschlagenen Siegfried Binder die Rolle des Ansagers und des Sprechers des in Dialekt abgefassten Mundartstücks.Das musikalische Programm gestalteten die Birgländer Musikanten, die Gruppe der Peitschenknaller, die Birgländer Volkstanzgruppe und die Sängerinnen der Birgländer. Für sie war es ein ganz besonderer Anlass. Vor 20 Jahren hatten sie erstmals mit ihrem Gesang das Winteraustreiben bereichert und waren seitdem stets dabei.Nieblers Dank galt dem Illschwanger Ortsheimatpfleger Richard Koller und Gemeinderat Werner Englhard für die organisatorische Unterstützung bei der Veranstaltung. Er dankte auch der Gemeinde, dass diese Brauchtumsdarbietung am Dorfplatz stattfinden konnte. Die Vorschulkinder der Kindertagesstätte St. Vitus bereicherten die Veranstaltung mit einer Tanzdarbietung. Erfreut zeigte sich der Vorsitzende über die zahlreichen Besucher und das herrliche Frühlingswetter.Manfred Grädler hatte sich heuer, mittlerweile zum 35.Mal, seitens des Heimatvereins um die Gesamtorganisation gekümmert. Seit über 40 Jahren findet das Winteraustreiben inzwischen statt, zunächst in Sulzbach-Rosenberg, später in den Dörfern des Umlandes.Niebler wies darauf hin, dass dieser alte Brauch vom langjährigen Heimatpfleger und Volkstumswart Hanns Binder wiederbelebt worden war. Der Sommer besiegt letztendlich nach hartem Kampf den Winter. Diese zentrale Botschaft vermittelt das Winteraustreiben.In die Rolle des Sommers war Antonie Müller geschlüpft, gekleidet im feschen Dirndl, geschmückt mit Bändern und Blumen. Ihr stand als hartnäckige Kontrahentin Vera Rösel als Winter-Darstellerin gegenüber. Auf den ersten Blick war ihr Pelzmantel mit Kapuze und Handschuhen auffällig. Das Streitgespräch in Gedichtform endete mit einer Balgerei, bei der schließlich der Winter das Nachsehen hatte. Bildhaft war dies optisch gut in Szene gesetzt.An den Peitschenknallern war es zunächst gelegen, einer Strohpuppe, die am Dorfplatz auf einem Gestell hing und den Winter symbolisierte, den Garaus zu machen. Schließlich entzündete man die Puppe, die im lodernden Feuer endete. Anstelle des verbrannten Winters wurde ein sogenannter "Maien" aufgestellt - eine mit bunten Bändern frisch eingeschlagene Birke. Die Birgländer Volkstanzgruppe präsentierte als Zeichen der Freude über die Oberhand des Sommers drei Oberpfälzer Figurentänze. Nach dem Winteraustreiben trafen sich Mitwirkende und Zuschauer zu Kaffee und Kuchen im Zelt der Kindertagesstätte St. Vitus.