Politik Illschwang

02.10.2017

21

0 02.10.201721

Seibertshof. Zahlreiche Besucher aus dem politischen Leben und der Vereinswelt in der Gemeinde Illschwang gratulierten Altbürgermeister Hans Pickel zu seinem 65. Geburtstag, den er am Samstag feierte. 1978 zog er als damals jüngstes Mitglied in den Gemeinderat ein. 1996 wurde er an die Spitze der Gemeinde gewählt. Drei Perioden übte er dieses Amt aus. 2014 verzichtete er auf eine erneute Kandidatur. Für seine großen Verdienste ernannte ihn das Gremium noch im gleichen Jahr zum Altbürgermeister. Für die FDP/Freie Wählerschaft kamen die Fraktionssprecher im Kreistag, Hans-Jürgen Reitzenstein, und Sulzbach-Rosenberger Stadtrat, Karl-Heinz Kreiner, sowie der Kreisschatzmeister Achim Groth. Seit 1994 gehört Hans Pickel dem Kreistag an. In den bisher 23 Jahren war er unter anderem stellvertretender Fraktionssprecher, Mitglied im Rechnungsprüfungs- und Personalausschuss. Nach wie vor hat er seinen Sitz im Bauausschuss. Reitzenstein dankte dem Jubilar für sein großes Engagement. Gerald Habermehl und Benjamin Hiltl wünschten für die Unabhängige Wählergemeinschaft Illschwang ihrem Ehrenvorsitzenden alles Gute und Gesundheit. Zu den weiteren Gratulanten gehörten Abordnungen der Feuerwehr Angfeld - Pickel ist seit drei Jahren dort Vorsitzender - sowie des Sportvereins und des Männergesangvereins Illschwang. Bild: no