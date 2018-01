Politik Illschwang

08.01.2018

Passend zum Fest der Erscheinung des Herrn geben sich drei Könige die Ehre beim Neujahrsempfang der Gemeinde Illschwang. Die Segenswünsche der Sternsinger und die Liste der anstehenden Investitionen stimmen Bürgermeister Dieter Dehling zuversichtlich für 2018.

Es gibt in der Gemeinde viele Wasserträger, die dafür sorgen, dass es den Menschen gut geht. Es gibt aber auch noch Bereiche, wo es Durst nach Unterstützung und Hilfe gibt. Pfarrer Thomas Schertel überträgt die Jahreslosung 2018 auf Illschwang

Im Unterrichtsraum der Feuerwehr begrüßte das Gemeindeoberhaupt Gäste aus dem politischen, kirchlichen und gesellschaftlichen Leben. Musikalisch gestalteten Doris und Michael Wilimsky den Empfang. Die Bewirtung übernahmen Frauen der Gemeinderäte und die Feuerwehr Illschwang.2017 seien wichtige Weichen für die Weiterentwicklung der Gemeinde gestellt worden, bilanzierte Dehling. Er nannte den Kauf des ehemaligen Geschäfts- und Wohnhauses Pollety in der Ortsmitte, das nach einem Umbau als neues Rathaus und Sitz der Verwaltungsgemeinschaft dienen werde. Die Sanierung der Ortsverbindungsstraße von Reichertsfeld in Richtung Altensee wurde abgeschlossen. Sie habe 400 000 Euro gekostet. Davon decke ein Zuschuss 170 000 Euro ab. Für den Ausbau der Zufahrt zur Siedlung Sonnenhang gab die Gemeinde 42 000 Euro aus.Angelaufen ist 2017 der zweite Abschnitt des Breitbandausbaus. Die Investition von 625 000 Euro fördere der Freistaat Bayern mit rund einer halben Million Euro. Für eine Kaufsumme von 870 000 Euro erwarb die Gemeinde 3,3 Hektar Grundstücke für weitere Neubaugebiete. Ein professionelles Wanderleitsystem, das mit 15 000 Euro zu Buche schlägt, steht zur Verfügung. Der Bauhof bekam einen Pritschenwagen für 27 000 Euro und einen Rasenmähtraktor für 39 000 Euro. 90 weitere Straßenlampen wurden auf LED umgestellt. Dafür flossen 50 000 Euro. "Das alles konnte ohne Neuverschuldung gestemmt werden. Die Pro-Kopf-Verschuldung sank sogar auf 489 Euro", betonte der Bürgermeister.Beim Ausblick auf 2018 rückte Dehling die Baumaßnahme "Neues Rathaus" mit einem Volumen von einer Million Euro an die erste Stelle. Damit würden die Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten entscheidend verbessert. Heuer solle auch die Kindertagesstätte, vor allem im Hinblick auf Brand- und Lärmschutz, auf den neuesten Stand gebracht werden. 600 000 Euro sind dafür veranschlagt. Zuschüsse des Freistaats Bayern und der Diözese Eichstätt dürften diese Last abmildern.Beschlossen wurde 2017 der Bau eines neuen Gerätehauses für die Feuerwehr Augsberg. Die Erschließung der erworbenen Grundstücke gehöre ebenfalls zu den Zielen des Gemeinderats. Durch den Verkauf von Bauland solle wieder Geld in den Gemeindesäckel fließen.Pfarrer Markus Priwratzky hob in seinem Grußwort die zwischenmenschlichen Beziehungen als sehr bedeutend hervor. Es sei wichtig, dem anderen zuzuhören und auf ihn zuzugehen. Sein evangelischer Amtskollege Thomas Schertel griff die Jahreslosung für 2018 ("Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst") auf und übertrug sie auf Illschwang: "Es gibt in der Gemeinde viele Wasserträger, die dafür sorgen, dass es den Menschen gut geht. Es gibt aber auch noch Bereiche, wo es Durst nach Unterstützung und Hilfe gibt." Der Landtagsabgeordnete Harald Schwartz dankte allen, die sich für das Allgemeinwohl einsetzen.