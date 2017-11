Politik Illschwang

21.11.2017

Grünes Licht gab es in der Sitzung des Gemeinderats Illschwang für ein neues Gerätehaus der Feuerwehr Augsberg. Es soll in Ritzenfeld an der Stelle des bisherigen Gebäudes entstehen. Die Kostenschätzung beläuft sich auf 180 000 Euro. Auf einen Unterrichtsraum wird verzichtet.

Diskussion über Geschwindigkeitsdisplays Eine intensive Diskussion gab es beim Tagesordnungspunkt "Anschaffung von Geschwindigkeitsdisplays zur Verkehrsüberwachung".



In der Oktobersitzung hatte der Gemeinderat beschlossen, dem Zweckverband Kommunale Verkehrssicherheit beizutreten, um an bestimmten Stellen Messungen und Kontrollen durchzuführen. Gemeinderat Thomas Dirler hatte damals angeregt, unabhängig vom Blitzen, noch zwei weitere Displaygeräte anzuschaffen. Der Bürgermeister stellte nun ein solches Gerät vor. Es kostet knapp 1900 Euro. Hinzu kämen noch 650 Euro für ein Solarmodul sowie die Mehrwertsteuer.



Werner Englhard sprach sich gegen eine Zweigleisigkeit aus. Er sah die Verkehrsüberwachung als ausreichend an. Geschwindigkeitsdisplays könnten immer noch angeschafft werden. Dieser Argumentation folgte auch Heinz Pickel. Dem entgegnete Hans Pirner, dass die Bürger die Displays positiv sehen.



Henner Wasmuth setzte sich für eine Aufrüstung der beiden Bisherigen ein und dafür, ein Neues mit Solarmodul zu kaufen. Helmut Kellner meinte, dass optische Hinweise durch den Smiley einen größeren Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten als das Blitzen. Er war sogar für drei bis vier neue Geräte. Gegen das Blitzen sprach sich ebenso Josef Margraf aus.



Gerald Habermehl sah bei den Displays einen guten Lerneffekt. Knapp mit 8:6 Stimmen wurde schließlich beschlossen, zwei neue Geräte mit Solarmodul anzuschaffen und die beiden anderen, bereits im Einsatz befindlichen, entsprechend aufzurüsten. (no)

Aichazandt. Bereits vor einem Jahr hatte sich der Gemeinderat mit dem Thema beschäftigt. Es wurde damals vertagt, weil noch eine Reihe von Fachgesprächen erforderlich waren. Nun lag die Maßnahme dem Gremium erneut zur Entscheidung vor. Kommandant Heinz Pickel, gleichzeitig Gemeinderat, informierte über die Besichtigung vergleichbarer Gerätehäuser in der Region. Nachdem bei den übrigen Gemeindewehren in Illschwang, Pürschläg und Angfeld Unterrichtsräume vorhanden sind, die mitgenutzt werden können, entschloss man sich, beim Planentwurf darauf zu verzichten.Dadurch können Kosten minimiert werden. Seitens der Wehr ist eine finanzielle Eigenleistung von 20 000 Euro zu erwarten. Hinzu kommen freiwillige Arbeitsstunden. Das neue Haus beinhaltet einen Fahrzeughalle, sanitäre Anlagen sowie einen Umkleide- und Aufwärmraum. Pickel berichtete auch, dass die Feuerwehr Augsberg gegenwärtig 53 Mitglieder zählt, wobei 31 aktiv und sechs noch im jugendlichen Alter sind. Pickel zeigte sich überzeugt, dass ein neues Haus die Motivation noch einmal steigern würde.Josef Margraf betonte, dass ein neues Haus für die Wehr dringend notwendig ist. 2. Bürgermeister Benjamin Hiltl wies auf die Pflichtaufgabe der Gemeinde hin, für einen guten Brandschutz zu sorgen. Gerald Habermehl, der vor einem Jahr noch mit Nein gestimmt und von einem Wettrüsten der Wehren auf Gemeindeebene gesprochen hatte, sah durch den Wegfall des Unterrichtsraumes eine neue Situation. Er werde dem Antrag zustimmen. Richard Koller entgegnete Habermehl, dass in Illschwang nicht von einem Wettrüsten gesprochen werden könne. Es habe stets Absprachen der Wehren untereinander gegeben.Ein neues Haus sah er für die Augsberger Wehr als erforderlich an. Das Gremium folgte dem Vorschlag von Bürgermeister Dieter Dehling, bei der Bezirksregierung einen entsprechenden Förderantrag zu stellen.Einstimmig befürwortete der Gemeinderat den Bauantrag der Firma Nahwärme GbR Illschwang auf den Bau eines Heizkraftwerks im Baugebiet Sandäckerweg III. Es gebe schon Bauinteressenten, die dort anschließen möchten. Insgesamt sind dort 14 Bauplätze vorgesehen.