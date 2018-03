Politik Illschwang

25.03.2018

Vorsitzender Dieter Dehling gab bei der Hauptversammlung einen Überblick über die Aktivitäten des 43 Mitglieder starken Ortsverbands im vergangenen Jahr. Zu einem großen Erfolg wurde das erstmals veranstaltete Sommerfest im Sportheim des SVI. Auf reges Interesse stieß die Besichtigung der Firma Stahlgruber. Die beiden Kinderkochkurse im Rahmen des Ferienprogramms der Gemeinde waren voll belegt. Mitglieder des Ortsverbands konnten für langjährige Zugehörigkeit zur CSU geehrt werden. Vertreten war man beim Ehrenamtsempfang mit Ministerpräsident Horst Seehofer in Neumarkt.

Gut integriert

Delegierte Delegierte zur Kreisvertreterversammlung für die Europawahl sind im CSU-Ortsverband Illschwang Dieter Dehling, Henner Wasmuth und Jochen Schötz. Zu Ersatzdelegierten wurden Andrea Falk, Mathias Wenkmann und Manuel Koller bestimmt. (no)

Beim Wahlkampf des wiedergewählten Bundestagsabgeordneten Alois Karl gab es einen Infostand mit Kaffee-Mobil und Kuchen vor der Bäckerei Wenkmann. Eine gute Beteiligung war bei einer besonderen Infoveranstaltung des JU-Kreisverbands im Illschwanger Hopfenmuseum zu verzeichnen.Schatzmeister Karl Burger erläuterte die Einnahmen und Ausgaben. Die Kassenprüfer Norbert Weis und Hans Behringer sen. bestätigten eine einwandfreie Abwicklung der Finanzgeschäfte, womit die Vorstandschaft entlastet werden konnte. Henner Wasmuth stellte sich als Listenkandidat der CSU für die Bezirkstagswahlen vor. Er betonte, dass der Bezirkstag der Oberpfalz eine wichtige politische Instanz sei. Unter anderem sei er für die Bereiche Kultur und Tradition, Berufsfachschulen, Bezirkskliniken, Kinder- und Jugendpsychiatrie, sowie das Freilandmuseum in Neusath-Perschen zuständig.Er sah es als wichtig an, dass endlich eine handlungsfähige Bundesregierung im Amt ist. Nun könne die Arbeit aufgenommen werden. Bei den Landtagswahlen gelte es alle Kräfte zu mobilisieren, dass die CSU die absolute Mehrheit behält. Er begrüßte das angekündigte Förderprogramm zur Sanierung der Freibäder.Die Möglichkeit sich vorzustellen, bekam auch der Listenkandidat der CSU für den Landtag, Thomas Bärthlein. Er überbrachte die Grüße des Kreisvorsitzenden Dr. Harald Schwartz. Der OTV-Mann nutzte die Gelegenheit darauf hinzuweisen, dass er neben dem Fernsehen in vielfältiger Weise aktiv ist.Er stamme aus dem Nürnberger Raum, sei aber in der Oberpfalz gut integriert. Am Albrecht-Dürer-Gymnasium in Nürnberg war der neue bayerische Ministerpräsident Markus Söder drei Klassen unter ihm. Seit 2008 ist er Mitglied im Amberger Stadtrat. Sein politisches Herz habe schon immer für die CSU geschlagen. Er sieht sich nicht als Einzelkämpfer, sondern als Teamplayer.