Politik Illschwang

09.05.2018

0 09.05.2018

Zum Jugendforum hieß Jugendbeauftragter Henner Wasmuth im SVI-Sportheim die Vertreter der Gruppierungen, die in der Gemeinde aktiv Nachwuchsarbeit betreiben, willkommen. Diese berichteten über Aktivitäten wie Christbaumaktion, Jugendlager der Feuerwehr, musikalische Ereignisse bei Illbirgis Klimperkiste, aber auch über Unternehmungen der Jungschar der evangelischen Kirchengemeinde, die vielfältigen Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung beim Sportverein, die Förderung von Kindern und Jugendlichen beim Posaunenchor bis hin zur Wasserwacht sowie der Krabbel- und Kindergottesdienstgruppe und der Ministranten. Um die Nachwuchsarbeit beim Schützenverein zu beleben, kam die Anregung, ein Vergleichsschießen mit interessierten Teilnehmern aus den anderen Gruppierungen zu veranstalten. Wasmuth lobte die Vielfalt der vorgestellten Aktivitäten. Er wies darauf hin, dass der Gemeinderat in der nächsten Sitzung über die Aufteilung der Jugendfördermittel entscheiden wird. Wichtiges Kriterium sei die Meldung der Zahlen an Kindern und Jugendlichen an die Gemeinde. So wurden 2017 insgesamt 2250 Euro verteilt. Wer am Newsletter des Kreisjugendrings (KJR) interessiert ist, kann diesen über Wasmuth ordern.

Bürgermeister Dieter Dehling freute sich über die vielfältigen Angebote. KJR-Geschäftsführerin Franziska Hufnagel stellte sich als Nachfolgerin von Martina Spiegler vor. Neu im Angebot gebe es heuer einen Pizzaofen. Doch seien auch Saftbar und Hüpfburg weiterhin gefragt. Bezüglich der Jugendfördermittel wies Hufnagel darauf hin, dass diese nicht komplett ausgeschöpft würden.