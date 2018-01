Neues Baugebiet Am Weidenberg in Planung

22.01.2018

Die Nachfrage nach Bauplätzen nimmt in Illschwang zu. In seiner Januarsitzung leitet der Gemeinderat die Bürger- und Behördenbeteiligung zum Gebiet Sandäckerweg III ein und befürwortet einen Bebauungsplan für den Bereich Am Weidenberg.

Dietersberg. Bereits mehrfach hat sich der Gemeinderat mit dem Baugebiet Sandäckerweg III befasst. Jetzt ging es um die erneute Vorlage der Stellungnahmen verschiedener Behörden. 16 Träger öffentlicher Belange haben sich geäußert. Hans-Jürgen Tiefel vom Planungsbüro Renner & Hartmann Consult GmbH gab dazu Erläuterungen. Die Abwägungsvorschläge fanden das Einverständnis der Räte. Des Weiteren billigten sie den Satzungsbeschluss zum Bebauungs- und Flächennutzungsplan.Neuland betritt die Gemeinde mit dem geplanten Baugebiet Am Weidenberg. Es soll in enger Anbindung an die Siedlung Am Kuhberg entlang der Pesensrichter Straße entstehen. Hans-Jürgen Tiefel stellte zwei Varianten der Bebauung für die 1,47 Hektar große Fläche vor. Die eine lässt 17 Parzellen mit einer Größe zwischen 670 und 1400 Quadratmetern zu, bei der zweiten gäbe es 20 Grundstücke zwischen 590 und 1200 Quadratmetern. Eine große Mehrheit glaubte, dass Bauwillige eher kleinere Grundstücke bevorzugten.Hans Pirner wies darauf hin, dass es schon Interessenten für das Gebiet Am Weidenberg gäbe. Richard Koller sprach sich dafür aus, die Maßnahme zügig anzupacken. Das Planungsbüro erstellt einen Bebauungs- und Grünordnungsplan. Geplant sind ein Regenrückhaltebecken an der Pesensrichter Straße und eine Ortsrandeingrünung in Richtung Westen.Ein Tagesordnungspunkt der Gemeinderatssitzung war die Vereidigung von zwei neuen Feldgeschworenen. Bürgermeister Dieter Dehling freute sich, dass Werner Dehling aus Angfeld und Erwin Fischer aus Götzendorf bereit sind, diese wichtige Aufgabe wahrzunehmen.Aufsehen erregte Anfang Januar der Bruch eines Flügels an einer Anlage im Windpark Illschwang (Bericht unter www.onetz.de/1806097). Bürgermeister Dehling informierte, dass dieses Rotorblatt zum Hersteller Nordex transportiert werden müsse, damit Gutachter die genaue Ursache feststellen könnten. Er zeigte sich zuversichtlich, dass bald ein neuer Flügel an dem Windrad montiert werden kann. (Im Blickpunkt)

Renovierungsarbeiten stehen in der Kindertagesstätte St. Vitus an. Zu den Diskussionen in der Öffentlichkeit, die Gruppen während der Bauphase für einige Monate in die Grundschule auszulagern, äußerte sich Gemeinderätin Gabi Pirner in der Januar-Sitzung des Gremiums. Sie verwies auf einen Ortstermin mit der Schulverbandsvorsitzenden Brigitte Bachmann, Bürgermeister Dieter Dehling und Rektorin Renate Sekura. Dabei sei deutlich geworden, dass die vorhandenen Räume für den schulischen Bedarf benötigt werden und es gegenwärtig fast keinen Spielraum gibt, Gruppen der Kindertagesstätte dort vorübergehend unterzubringen.