Politik Illschwang

24.10.2017

18

0 24.10.201718

Schon länger beschäftigt sich die Gemeinde Illschwang mit ihrem Auftritt im Internet. In seiner Oktobersitzung beauftragte der Gemeinderat die Regionalmarketing-Agentur Böhm, eine neue Homepage aufzubauen. Mitte nächsten Jahres soll sie fertig sein.

Vergleich mit Herzogsstadt

34 Briefe, 25 Antworten

Emissionsschutz berührt

Es muss eine schnelle und einfache Aktualisierung möglich sein. Peter Böhm

Dietersberg. Peter Böhm, kreativer Kopf der Agentur in Sulzbach-Rosenberg, stellte den Räten bei der Sitzung im Gasthaus Michl in Dietersberg die Gesamtkonzeption vor. In seiner Arbeit wird er vom Berufsfotografen Stephan Böhm sowie von Evi Steiner-Böhm unterstützt, die für die Gestaltung der Texte zuständig ist.Kriterien, die es bei der Erstellung des Vorschlags ausschlaggebend waren, sind die idyllische Lage in einer intakten Landschaft, die gepflegten Ortsansichten, die attraktiven Angebote im Bereich der Naherholung und nicht zuletzt die Anbindung an den VGN. Gastronomie- und Hotelangebote spielten ebenfalls eine wichtige Rolle.Diese verschiedenen Aspekte sollten, wie Peter Böhm erläuterte, bei der Neugestaltung der Homepage Berücksichtigung finden. Als Vergleich zog er den Internetauftritt der Stadt Sulzbach-Rosenberg heran, die seine Agentur ebenfalls erstellt hat. Weitere wichtige Kriterien seien die Kundenfreundlichkeit und eine ästhetisch ansprechende Gestaltung.Bei den Texten werde großer Wert darauf gelegt, dass sie kurz und verständlich sind und dabei den Nutzer gut ansprechen. Eine solche Homepage müsse eine authentische, emotionale Bildsprache präsentieren, wobei das Design eher zurückhaltend ist. "Es muss eine schnelle und einfache Aktualisierung möglich sein", fügte Böhm hinzu. An verschiedenen Bildbeispielen aus der Gemeinde Illschwang wurde in der Sitzung aufgezeigt, wie der Internetauftritt in Zukunft aussehen könnte. Die Räte zeigten sich vom vorgestellten Konzept angetan und erteilten der Regionalmarketingagentur den Zuschlag.Hans-Jürgen Tiefel vom Planungsbüro Renner & Hartmann erläuterte dem Gemeinderat das Ergebnis der frühzeitigen Bürger- und Behördenbeteiligung zum Bebauungsplan Sandäckerweg III mit integrierter Grünordnung. Parallel dazu geht eine Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplans einher. Insgesamt waren 34 Institutionen angeschrieben worden. Von ihnen äußerten sich 25 zu den Plänen. Die Abwägungsvorschläge Tiefels fanden die Zustimmung des Gremiums.Gegen den Bebauungsplan Kempfenhof-Ost der Stadt Sulzbach-Rosenberg, hatten die Räte keine Einwände. Zu einigen privaten Baumaßnahmen wurde ebenfalls die Zustimmung erteilt.Etwas schwieriger gestaltet sich dagegen der geplante Bau eines Wohnhauses mit Doppelgarage von Andrea Falk und Robert Meier gegenüber dem Feuerwehrhaus, weil durch die Produktionshalle der Firma Metallbau Hartmann in unmittelbarer Nachbarschaft Belange des Emissionsschutzes berührt werden. Grundsätzlich befürwortete das Gremium die Maßnahme, doch liege hier die Entscheidung beim Landratsamt. Geplant ist ein Ortstermin mit der Behörde und den Antragsstellern.Erfreut zeigte sich der Bürgermeister Dieter Dehling über die Information aus der Staatsregierung, dass Bewegung in die Förderung von Sanierungsmaßnahmen für Freibäder komme. Richard Koller wies auf das Gemeinderatsschießen hin, das für Freitag, 27. Oktober, geplant ist. Die Überreichung der Königsscheibe ist in der nächsten Gemeinderatssitzung vorgesehen.