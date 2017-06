Politik Illschwang

22.06.2017

Weichen für die Zukunft stellte der Gemeinderat Illschwang in der Junisitzung: Mit 11:3 stimmte er dem Umzug der Verwaltung aus dem denkmalgeschützten Fachwerk-Rathaus in das Anwesen der ehemaligen Bäckerei Pollety zu. Der notwendige Umbau kostet rund eine Million Euro.

Architekt stellt Plan vor

Wärmepumpe liegt vorn

"Passt gut ins Ortsbild"

Die Gemeinde muss sich nicht verschulden, um ein neues Rathaus in dieser Form zu bekommen. Bürgermeister Dieter Dehling

Dietersberg. Im bisherigen Rathaus herrschen schlechte Arbeitsbedingungen für die Angestellten. Die Anforderungen des Brandschutzes können nicht erfüllt werden. Durch die kleinen Fenster gibt es im Sommer oft unerträgliche Hitze, unter der auch EDV-Anlage und Server leiden. Es gibt am Gebäude keinerlei Erweiterungsmöglichkeiten.2016 kaufte die Gemeinde das Anwesen Pollety in der Ortsmitte für 390 000 Euro - für Architekt Georg Roggenhofer der ideale Standort eines bürgerfreundlichen und barrierefreien Rathauses. An den vorhandenen Baukörper schließt in seinen Plänen ein Anbau an.Im Erdgeschoss befinden sich helle Räume für die besucherstarken Teile der Verwaltung. Weitere vier Büros hat er im Obergeschoss eingeplant. Das voll ausgebaute Dachgeschoss erhält zwei Einzelbüros mit je 16 Quadratmetern und als Besonderheit einen Besprechungsraum mit 45 Quadratmetern Nutzfläche und Blick auf einen offenen Dachstuhl. Die Dachfläche des neuen Rathauses beleben stehende Giebeldachgauben.Wie Roggenhofer betonte, berücksichtige das Raumkonzept die modernen Anforderungen an eine gut funktionierende Verwaltung. Es biete gleichzeitig noch die Möglichkeit zur Erweiterung des Personals. Baubeginn könnte Anfang 2018 sein. Die reine Bauzeit dürfte rund zehn Monate betragen.Geschäftsführer Sebastian Zeisig und Projektingenieurin Kathrin Kaa vom IBZ-Ingenieurbüro in Schwend gingen auf die Haustechnik ein. Im Vergleich mit Hackschnitzel- oder Pelletkessel schneide eine Luft-Wasser-Wärmepumpe in ihren Berechnungen am günstigsten ab. Zeisig und Kaa empfahlen ein Modell mit 12 kW Wärmeleistung und Pufferspeicher. Die Ausgaben - 184 000 Euro brutto - seien in den veranschlagten Gesamtkosten von einer Million Euro bereits enthalten.Im Gemeinderat entwickelte sich eine intensive Diskussion. Gerald Habermehl gefiel der Planentwurf grundsätzlich, aber er erinnerte sich an die ursprüngliche Annahme im Gemeinderat, mit relativ wenig Umbauten am Anwesen Pollety auszukommen. Nun entstehe ein komplettes neues Gebäude, dessen tatsächliche Kosten noch über die Million hinausgehen dürften."Für das Geld könnte man gleich ein neues Rathaus bauen", glaubte Hans Pirner. Ausgegangen sei man einmal von Umbaukosten nicht über 400 000 Euro. Darüber hinaus sei das Anwesen Pollety erst vor einigen Jahren umfassend neu hergerichtet worden. Pirner wollte wissen, inwieweit die Gemeinde Birgland, welche das Rathaus als Sitz der Verwaltungsgemeinschaft mit nutzt, in die Gespräche einbezogen wurde. Bürgermeister Dieter Dehling antwortete, seine Amtskollegin Brigitte Bachmann sei von Anfang an über alle Schritte informiert gewesen.Helmut Kellner betonte, wenn die Maßnahme finanziell zu stemmen sei, habe er nichts gegen die Planungen. "Die Gemeinde muss sich nicht verschulden, um ein neues Rathaus in dieser Form zu bekommen", versicherte der Bürgermeister. Für 2017 könnten 400 000 Euro in den Haushalt eingestellt werden.Josef Margraf sprach von einem gelungenen Planentwurf, der gut ins Ortsbild passe. Werner Englhard dachte an die schwierigen Arbeitsbedingungen im Rathaus und befürwortete den Umbau, ebenso wie Henner Wasmuth. Schließlich entschied der Gemeinderat mit großer Mehrheit, das Projekt anzupacken.