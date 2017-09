Politik Illschwang

14.09.2017

Die Gemeinde Illschwang und die Diözese Eichstätt machen den Weg frei für neuen Wohnraum. Auch für Singles ergeben sich demnächst Aussichten auf die eigenen vier Wände.

Mehrheit für Metall

Lob für Helfer vor Ort

Bachetsfeld. Bürgermeister Dieter Dehling überbrachte dem Gemeinderat die Nachricht, dass die Verhandlungen mit der Diözese Eichstätt über ein kirchliches Grundstück im Baugebiet Sandäckerweg zu einem erfolgreichen Abschluss gekommen sind. Nach dem Kauf durch die Gemeinde soll umgehend mit der Bauleitplanung begonnen werden.In der nächsten Sitzung wird Hans-Jürgen Tiefel vom Planungsbüro Renner & Hartmann Vorschläge unterbreiten. Dehling wies darauf hin, dass insgesamt 14 Parzellen entstehen, die für Wohnhausbebauung vorgesehen sind. Auf einem weiteren Grundstück planen drei Investoren acht Single-Wohneinheiten. Die künftigen Bewohner dieses Bereich haben die Möglichkeit, an eine Fernwärmeheizung anzuschließen.Zuwachs gibt es demnächst im Gewerbegebiet in Neuöd. Dort plant die Firma Rädle den Neubau eines Büros und einer Lagerhalle. Nicht im Freistellungsverfahren lief der Bauplan von Thorsten und Anna Jobst, die in der Johann-Baptist-Pöhnlein Straße ein Einfamilienwohnhaus mit Doppelgarage planen. Die Dachneigung soll flacher werden als es der Bebauungsplan vorsieht. Nach kurzer Diskussion genehmigte der Gemeinderat die Baumaßnahme.In einem weiteren Tagesordnungspunkt ging es um den Ersatz von Ruhebänken auf der Hainsburg. Bürgermeister Dieter Dehling schwebten Elemente aus Metall vor. Sie seien robuster, langlebiger und besser vor Vandalismus geschützt. Die Kosten für zwei Bänke und einen Tisch liegen bei 3200 Euro. Dagegen vertrat Gerald Habermehl die Auffassung, dass Metallgegenstände nicht mitten in ein Waldgebiet passen. Er plädierte für eine Ausführung in Holz, die auch kostengünstiger ist. Thomas Dirler merkte an, dass bei Holz ein früherer Austausch notwendig wäre. Werner Englhard sprach sich für eine Mischkonstruktion - Beine aus Metall, Rest aus Holz - aus. Schließlich stimmte der Gemeinderat mehrheitlich für eine reine Metalllösung.Keine Einwände erhebt die Gemeinde Illschwang gegen die Bebauungspläne zweier Nachbarn. Ammerthal will sein Gewerbegebiet in nordöstlicher Richtung erweitern, Neukirchen bereitet eine Bebauung im Bereich Bergleite vor.Ortsheimatpfleger Richard Koller ging auf die Beschilderung mit alten Hausnamen ein. Im Landkreis beteiligen sich 20 Gemeinden an der Aktion. Von den angeschriebenen Hausbesitzern in der Gemeinde Illschwang haben 40 ihr Interesse bekundet, mitzumachen.Gut gefallen hat Koller die Serenade, die der Posaunenchor aus Anlass seines Jubiläums veranstaltete. Er hoffe, dass es in Zukunft weitere Veranstaltungen dieser Art gibt. Koller erwähnte auch einen medizinischen Notfall während des Konzerts. Hier habe sich der Einsatz der Helfer vor Ort Birgland-Illschwang bestens bewährt und gezeigt, wie wichtig so eine Einrichtung ist. Koller richtete den Appell an die Bevölkerung, dem Förderverein der HvO beizutreten.2. Bürgermeister Benjamin Hiltl dankte allen Beteiligten am Ferienprogramm der Gemeinde. Die Begeisterung sei bei den Kindern sehr groß gewesen.