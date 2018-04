Politik Illschwang

27.04.2018

16

0 27.04.201816

Im Zusammenhang mit der Erweiterung der Firma Heinl Bauelemente im Gewerbegebiet Neuöd II fallen Grünflächen weg. Ausgleichsflächen entstehen in Angfeld.

Dietersberg. Dieser Bereich gehört der Familie Heinl - eine landwirtschaftliche Nutzfläche. Sie soll im Zusammenhang mit der Schaffung der Ausgleichsflächen zu einem privaten Wohnbaugebiet mit drei Parzellen auf 6000 Quadratmetern umgestaltet werden.In der Gemeinderatssitzung im Gasthaus Michl in Dietersberg erläuterte Juniorchef David Neidl vom gleichnamigen Landschaftsarchitekturbüro beide Maßnahmen. Es ging dabei zum einen um die Änderung des Bebauungsplans mit integrierter Grünordnung im Gerwerbegebiet Neuöd II im vereinfachten Verfahren, zum anderen um die Aufstellung eines Bebauungsplans für Angfeld mit integrierter Grünordnung, samt Anpassung des Flächennutzungsplans, im beschleunigten Verfahren. Im Vorfeld hatten bereits Gespräche mit dem Landratsamt stattgefunden. Die Erschließungskosten übernimmt die Familie Heinl. Die Räte erteilten beiden Punkten ihre Zustimmung.Weiter ging es um zwei Maßnahmen der Gemeinde Neukirchen - jeweils die Errichtung eines Solarparks. Kritisch äußerte sich Gerald Habermehl zu der Maßnahme, die im Bereich der Osterhöhle geplant ist. Es handle sich hier um ein Naherholungsgebiet, in das kein Solarpark passe. Er sei zwar für regenerative Energien, aber nicht um jeden Preis. Trotzdem stimmte das Gremium mehrheitlich dafür, zu den Projekten keine Stellungnahme abzugeben.Ein Bauantrag der Katholischen Pfarrpfründestiftung Illschwang betraf die Errichtung einer außenliegenden Fluchttreppe. Dies soll auf der Südseite des Pfarrzentrums Patrona Bavariae entstehen. Damit wird ein zusätzlicher Fluchtweg geschaffen. Er kann genutzt werden bei Veranstaltungen im Pfarrsaal. Die Räte hatten keine Einwände.Die Entscheidung über die Anschaffung von Ausrüstung für die Gemeindewehren wurde auf nächste Sitzung vertagt, weil der Illschwanger Kommandant arbeitsmäßig verhindert war. Ein Thema war die Verlängerung der Liegezeiten am Gemeindefriedhof. In einem Bürgerantrag ging es darum, die bisher festgelegten 20 um weitere 10 Jahre zu verlängern. Die Räte sahen darin keine Probleme, schließlich gebe es im Friedhof keine Platznot.Erfreulich war für die Räte die Information von Bürgermeister Dieter Dehling, dass die letzte Zuschussrate von 34 000 Euro für den Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße von Reichertsfeld nach Altensee in der Verwaltung eingegangen ist.