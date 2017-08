Politik Illschwang

03.08.2017

Mehr Geld als heuer hat die Gemeinde Illschwang in ihrer Geschichte noch nie bewegt. Es stehen große Investitionen an. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt bei 2010 Einwohnern mit 549 Euro unter dem Landesdurchschnitt.

Eine Million aus Rücklagen

Mit Rieden in Kontakt

Notizen aus der Sitzung des Gemeinderats Illschwang 97 weitere LED-Lampen



2016 hat die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Licht in verschiedenen Illschwanger Gemeindeteilen begonnen. Nun soll es mit 97 Lampen weitergehen. Die Bruttokosten für die Maßnahme liegen bei 49 000 Euro. Mit der Umrüstung wird ein geringerer Stromverbrauch erreicht. Der Gemeinderat sprach sich dafür aus, die Maßnahme heuer in Angriff zu nehmen.



Homepage aufmöbeln



Die Erstellung einer neuen Homepage für die Gemeinde steht an. Bürgermeister Dieter Dehling sprach vom Interesse eines Unternehmens, das die Internet-Auftritte für die Stadt Sulzbach-Rosenberg überarbeitet und für die Gemeinde Birgland neu erstellt hat. Es wäre für die Verwaltung von Vorteil, wenn Illschwang und Birgland das gleiche System hätten, erklärte Dehling.



"Höchste Zeit" ist es aus Henner Wasmuths Sicht, eine zeitgemäße Homepage einzurichten. Die jetzige sei wenig nutzbar. Helmut Kellner unterstrich ebenfalls den Erneuerungsbedarf. Gerald Habermehl merkte an, dass dies nur Sinn mache, wenn die Homepage auch stets aktuell ist. Es müsse in der Gemeinde einen festen Ansprechpartner geben. In der Septembersitzung wird die interessierte Firma den Gemeinderäten einen entsprechenden Entwurf vorstellen. Es sei mit Kosten um die 8000 Euro zu rechnen.



Bauanträge genehmigt



Der Bauantrag auf Um- und Anbau des ehemaligen Geschäftshauses Pollety zum neuen Rathaus fand die Zustimmung des Gemeinderats. Ebenfalls sein Einverständnis gab das Gremium für einen Antrag der Firma ATH Heinl auf Neuansiedlung ihres Unternehmens im Gewerbepark Neuöd.



Neues Buch erschienen



Ortsheimatpfleger Richard Koller wies auf den neu erschienenen Band in der Buchreihe "Der Eisengau" hin, in dem es unter anderem um alte Hausnamen in Illschwang geht. Der Preis liegt bei sechs Euro. Sammelbestellungen sind möglich.



Gemeinderat sucht König



Das Gemeinderatskönigsschießen ist für Freitag, 27. Oktober, geplant. Aus organisatorischen Gründen verschiebt die Unabhängige Wählergemeinschaft Illschwang ihr Backofenfest in Angfeld auf Samstag, 12. August. (no)

Verwaltungshaushalt Einnahmen



Einkommensteuerbeteiligung 1 045 000 Euro Schlüsselzuweisung 628 000 Euro Gewerbesteuer 490 000 Euro Anteil Kfz-Steuer 230 000 Euro Kanalbenutzungsgebühren 214 000 Euro Zuweisungen für die Kindertagesstätte 185 000 Euro



Ausgaben



Kreisumlage 755 000 Euro Umlagen für die Verwaltungsgemeinschaft 350 000 Euro Betriebskostenförderung nach dem Bayerischen Kindergartengesetz 316 000 Euro Kosten Schulverband und Gastschulbeiträge für Mittelschüler 200 000 Euro Zuführung an den Vermögenshaushalt 646 000 Euro. (no)

Aichazandt. Einstimmig befürwortete der Gemeinderat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für 2017. Er weist im Verwaltungshaushalt 3 391 000 Euro und im Vermögenshaushalt 2 828 000 Euro aus. Kämmerer Heinz Aust erläuterte das umfassende Zahlenwerk.Die Ansätze im Verwaltungshaushalt steigen im Vergleich zum Vorjahr um 7,7 Prozent und im Vermögenshaushalt um enorme 47 Prozent. Aust berichtete über erhebliche Zuwächse bei der Gewerbesteuer und der Einkommensteuerbeteiligung.Ihren Vermögenshaushalt füllt die Gemeinde mit einer Million Euro aus den Rücklagen und der Zuführung von 646 000 Euro aus dem Verwaltungshaushalt. 284 000 Euro soll der Verkauf von Bauplätzen im Bereich Sandäckerweg 2 einbringen. Als allgemeine Investitionspauschale überweist der Freistaat 126 000 Euro, und einen nahezu zinslosen Kredit von 125 000 Euro gewährt die LFA-Förderbank München für den zweiten Abschnitt des Breitbandausbaus.2017 plant die Gemeinde Investitionen für den Erwerb und den Umbau des ehemaligen Geschäftshauses Pollety zum neuen Rathaus, Grunderwerbs- und Planungskosten sowie die Abwasserbeseitigung im dritten Bauabschnitt Sandäckerweg. Der Kauf von Maschinen und Geräten für den Bauhof, der Breitbandausbau und die Sanierung von Gemeindeverbindungsstraßen stehen ebenfalls auf der Liste.Der Schuldenstand der Gemeinde sinkt von 1 135 000 Euro Ende 2016 im Lauf dieses Jahres auf 1 103 000 Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung geht in der Planung von 566 Euro auf 549 Euro zurück. Der Landesdurchschnitt liegt bei 646 Euro.Der Fraktionssprecher der CSU/BV, Werner Englhard, sprach von einer guten Haushaltslage. So haben sich Industrieansiedlungen positiv auf die Entwicklung der Gewerbesteuer ausgewirkt. Obwohl viele Projekte angepackt wurden, konnte die Pro-Kopf-Verschuldung gesenkt werden, merkte er an. Der Gemeinderat habe über die Fraktionsgrenzen hinweg weitsichtig gehandelt.Gerald Habermehl lobte die Arbeit des Kämmerers. Er äußerte die Hoffnung, dass vonseiten der Gemeinde in Zukunft weitere Gewerbeflächen angeboten werden können. Habermehl vermisste im Haushalt Zahlen zur Sanierung des Freibads. "Wir stehen weiterhin in intensiven Gesprächen über Fördermöglichkeiten", erklärte Bürgermeister Dehling. Eine Sanierung könne nur Schritt für Schritt erfolgen. Illschwang arbeite dabei eng mit der Marktgemeinde Rieden zusammen.Erstaunt zeigte sich Hans Pirner, dass der Haushalt Zahlen zu Einnahmen und Ausgaben für den Neubau eines Gerätehauses der Feuerwehr Augsberg enthalte, obwohl keine Pläne vorlägen und Entscheidungen noch nicht gefallen seien. Der Bürgermeister betonte, man habe die Beträge vorsichtshalber eingeplant.