19.11.2017

Auf rund 600 000 Euro schätzt Architekt Markus Rösch die Gesamtkosten für die Modernisierung vor allem des Altbaubereichs der Kindertagesstätte St.Vitus in Illschwang. Schwerpunkte sind dabei die Umsetzung eines umfassenden Brandschutzkonzepts im Altbaubereich inklusive Anbau sowie der Einbau von zwei Akustikdecken.

Zuschuss bei 50 Prozent

Rösch erläuterte die Baumaßnahme bei der Novembersitzung des Illschwanger Gemeinderats im Landgasthaus Schmidt in Aichazandt. Das frühere katholische Schulhaus, das als erster Kindergarten in Illschwang genutzt wurde, erhielt in den Jahren 1993/94 einen Anbau. 2010 zog dann die Kinderkrippe in das Untergeschoss des Altbaus ein. Damals ging es schon um ein umfassendes Brandschutzkonzept, das nun in die Tat umgesetzt werden soll.Dazu fanden bereits Gespräche und eine Ortsbegehung mit Kreisbrandrat Fredi Weiß und dem zuständigen Kommandanten der Illschwanger Stützpunktfeuerwehr Thorsten Jobst statt, welche ihr Einverständnis mit den Plänen erklärten.Im Zuge dieser Maßnahme sollen noch weitere Arbeiten durchgeführt werden. Die zwei Akustikdecken sind erforderlich, um eine Abmilderung des Lärms zu erreichen. Erneuert wird der Sanitärbereich im Obergeschoss des Altbaus, um Barrierefreiheit herzustellen. Ebenso ist die Erneuerung der Elektroinstallation vorgesehen. Die Böden im Altbau werden neu verlegt. Für die Mittagsbetreuung ist ein größerer Raum geplant. Des Weiteren gibt es in Zukunft einen angemessenen Platz, um Besprechungen zu halten. Schließlich sind auch noch Veränderungen im Außenbereich geplant.Der Architekt bezifferte die Gesamtkosten auf 597 000 Euro. Von der Regierung der Oberpfalz ist eine Förderung von 50 Prozent in Aussicht gestellt. Die restlichen Kosten müssen sich die katholische Kirche als Träger der Einrichtung und die Gemeinde teilen. Es sind diesbezüglich auch noch Gespräche mit der Diözese Eichstätt hinsichtlich eines Zuschusses erforderlich. Für die Umsetzung der Modernisierungsmaßnahme rechnet Rösch mit einem Zeitraum von fünf bis sechs Monaten. Die ideale Lösung wäre für ihn, alle Gruppen komplett auszulagern, wobei er Räume in der örtlichen Grundschule ins Gespräch brachte.2. Bürgermeister Benjamin Hiltl sprach sich gegen eine komplette Sanierung in einem Zug aus. Er vertrat die Ansicht, es sollte schrittweise vorgegangen werden. So müsste nicht der gesamte Betrieb der Kindertagesstätte ausgelagert werden. Gerald Habermehl setzte sich dafür ein, die Modernisierung zeitnah durchzuführen. Werner Englhard sah die Maßnahme als Investition in die Zukunft.Das Gremium folgte dem Vorschlag von Bürgermeister Dieter Dehling, einen entsprechenden Zuschussantrag bei der Regierung einzureichen und mit Eichstätt zwecks einer finanziellen Unterstützung zu verhandeln.