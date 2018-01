Sport Illschwang

Rundum-Bande, Rasen, renommierte Teams: Das Hallenmasters des SV Illschwang wartet auch bei seiner zehnten Auflage mit einem prominenten Teilnehmerfeld auf.

All-Star-Team des 1. FC Nürnberg

Derbyfieber

Es gehört mittlerweile zu den attraktivsten Hallenfußballveranstaltungen in der Region. Durch den Kunstrasen mit Rundumbande hat es ein Alleinstellungsmerkmal. Vom 2. bis 4. Februar richtet der SV Illschwang das Hallenmasters in der Krötensee-Sporthalle in Sulzbach-Rosenberg aus. Die Veranstaltung findet heuer zum zehnten Mal statt.Aus Anlass des Jubiläums erfolgt die Verlegung des Rasens und der Aufbau der Bande bereits eine Woche früher. Am 26. und 27. Januar finden bereits Turniere statt: am Freitag, 26. Januar für die Damen ab 19 Uhr (Premiere beim Masters), sowie am Samstag, 27. Januar ab 9 Uhr für die D2-Jugend, ab 13 Uhr für die C-Jugend und ab 17.30 Uhr für die B-Jugend. Zwischen dem 29. Januar und 2. Februar trägt die Krötensee-Mittelschule klasseninterne Turniere aus.Bei der Präsentation des offiziellen Plakats im Rathaus von Sulzbach-Rosenberg sprach der Bürgermeister der Stadt Sulzbach-Rosenberg Michael Göth von einem etablierten Ereignis, das sich im Verlauf der Jahre stets fortentwickelt hat. Er betonte die sehr gute Zusammenarbeit mit dem SV Illschwang. Die Veranstaltung werde bestens organisiert. Gerne stelle die Stadt ihre Halle für diesen Event zur Verfügung. Die Teilnahme namhafter Profivereine mit ihren Nachwuchsteams spreche für die Qualität des Masters.Bürgermeister Dieter Dehling sprach von einem Musterbeispiel interkommunaler Zusammenarbeit. Der SVI sei ein Aushängeschild für die Gemeinde. Er erinnerte an die zahlreichen Helfer, die durch ihr Engagement ein solches Ereignis erst möglich machen.Das eigentliche Masters-Wochenende beginnt am Freitag, 2. Februar, mit dem dm-Cup. Ab 19 Uhr kämpfen acht Mannschaften um den Turniersieg. Eine besondere Attraktion stellt dabei auch heuer wieder das All-Star Team des 1. FC Nürnberg dar. Spieler wie Marek Mintal oder Thomas Ziemer werden wieder für den richtigen Budenzauber sorgen.Bereits am Samstag, 3. Februar, beginnt um 8 Uhr das D1-Turnier mit zehn Mannschaften um den Allianz-Sperber Cup. Der FC Ingolstadt und (erstmals dabei) die Würzburger Kickers gehen als Favoriten ins Rennen. Die Allianzagentur Sperber ist auch Hauptsponsor beim Turnier der B-Juniorinnen ab 13.30 Uhr. Es ist den Organisatoren gelungen, ein attraktives Teilnehmerfeld zusammen zu bekommen. Als Titelverteidiger ist der 1.FC Nürnberg dabei. Der FC Ingolstadt, der 1.FFC Frankfurt, RB Leipzig , der SV Weinberg und der ETSV Würzburg, sowie die JFG Mittlere Vils und der SV Illschwang werden eine starke Konkurrenz ergeben.Lokalderbys lassen am Samstag ab 19 Uhr beim Raiba-Cup der 1. Mannschaften spannende Duelle um den Turniersieg erwarten. Das Teilnehmerfeld setzt sich aus den Vereinen TUS Rosenberg (Titelverteidiger), TSV Königstein, SV Loderhof, SV Kauerhof, FC Großalbershof, FC Edelsfeld, SV Hahnbach und dem SV Illschwang/Schwend als Veranstalter zusammen.Das Turnier der E-Jugendmannschaften beginnt am Sonntag, 4. Februar, um 8 Uhr mit zehn Teams. Als Favoriten sind der 1. FC Nürnberg und der SSV Jahn Regensburg zu erwarten. Den Abschluss des Jubiläums-Hallenmasters bildet ab 13.30 Uhr das Turnier der F-Jugend. Ebenfalls zehn Mannschaften aus der Region sind mit dabei. Der Eintritt zu allen Turnieren ist frei.