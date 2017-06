Sport Illschwang

Das dreitägige Fußballcamp des Sportvereins Illschwang fand bei den Kindern und ihren Eltern, aber auch bei den Organisatoren großen Anklang. Regie führte die Fußballschule von Armin Störzenhofecker, der früher als Profi beim TSV 1860 München und 1. FC Nürnberg kickte. Seine Autogramme waren bei den zwei Mädchen und 16 Buben sehr gefragt.

Unterstützung erhielt Störzenhofecker in Illschwang von Patrik Vogl, der gegenwärtig die B-Lizenz erwirbt und eine Nachwuchsmannschaft des TSV Kareth-Lappersdorf trainiert. Das Sportgelände des SVI bot den idealen Rahmen für das Camp. Um die Organisation hatten sich im Vorfeld der Jugendkoordinator Fußball, Holger Kellner, und Fußballjugendleiter Stefan Niebler gekümmert. Die drei Tage hatten immer den gleichen Aufbau: drei Mal Training, Mittagessen und Obstpause. Das Essen sponserten die Metzgerei Bär und das Ristorante Imperatore in Sulzbach-Rosenberg sowie das Landgasthaus Schmidt in Aichazandt.Angeboten wurde ein gezieltes, altersgemäßes und vielseitiges Training; immer in Verbindung mit Spaß und guter Laune. Die Teilnehmer waren jeweils von 9.30 bis 16 Uhr voll beschäftigt. In der Teilnahmegebühr waren eine Medaille, die es zum Abschluss gab, ein Trikot, ein Trainingsball und ein Sportbeutel inbegriffen. 2018 soll es in den Pfingstferien eine Neuauflage geben.