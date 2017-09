Sport Illschwang

26.09.2017

3

0 26.09.2017

Der SV Illschwang bietet ein gezieltes sportliches Training an, um fit durch den Winter zu kommen. Schwerpunkte sind Skigymnastik, Skirobic, Krafttraining und Entspannungsübungen für die ganze Familie. Trainiert wird immer an Freitagabenden; das erste Mal am 6. Oktober um 19.30 Uhr in der Turnhalle der Grundschule. Für Mitglieder des Sportvereins ist die Teilnahme kostenlos. Nichtmitglieder zahlen 35 Euro. Es besteht auch die Möglichkeit zu einer kostenlosen Schnupperstunde. Anmeldungen nehmen ab sofort die Leiterinnen Doris Langer, 09666/9 50 40, Heidi Maul, 09663/9 19 89 und Evi Kolb, 09663/9 51 76, entgegen.