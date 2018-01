Sport Illschwang

Zusatzturniere runden heuer das Hallenmasters des SV Illschwang ab. Und auch der Frauenfußball kommt zu seinem Recht.

Erstmals fand im Rahmen des Hallenmasters des SV Illschwang ein Turnier im Frauenfußball statt. In der Krötensee-Sporthalle in Sulzbach-Rosenberg begannen damit die Zusatzturniere. Acht Mannschaften aus der Region spielten, auf Kunstrasen mit Rundumbande, um den Turniersieg. Im Endspiel gewann der SV 08 Auerbach knapp mit 1:0 gegen den TV Barbing.Der Samstag stand ganz im Zeichen von Turnieren für die Nachwuchsfußballer. Im Duell jeder gegen jeden mit sechs Teams war der 1.FC Hersbruck bei der D2 die dominierende Mannschaft und gewann alle fünf Partien. Bei der C- und B-Jugend waren es jeweils acht Mannschaften. Bei der C-Jugend gewann die SG Rosenberg/Traßlberg/Loderhof/Kauerhof das Finale mit 2:0 gegen die SG Ensdorf/ Ebermannsdorf. Einen deutlichen 3:0-Erfolg schaffte im Endspiel der B-Jugend die JFG Obere Vils gegen den SV Raigering. Das eigentliche Hallenmasters zum 10-jährigen Bestehen findet vom 2. bis 4.Februar statt. Die Endergebnisse der Zusatzturniere:Frauen: 1. SV 08 Auerbach, 2. TV Barbing, 3. SpVgg SV Weiden, 4. TSV Theuern, 5. SG Ursensollen/Illschwang, 6. TV 1880 Nabburg, 7. TuS Rosenberg, 8. DJK AmmerthalD2-Junioren: 1. 1.FC Hersbruck, 2. SG Illschwang/Schwend, 3. FSV Gärbershof, 4. JFG Amberg-Sulzbach West, 5. SG Königstein/Neukirchen, 6. SG Loderhof/KauerhofC-Junioren: 1. SG Rosenberg/Traßlberg/Loderhof/Kauerhof, 2. SG Ensdorf/Ebermannsdorf, 3. SG Gräfenberg/Weingarts, 4. SG Illschwang/Schwend, 5. FC Edelsfeld, 6. SG Neukirchen/Königstein, 7. JFG Amberg-Sulzbach West, 8. SG Hahnbach/Gebenbach/U.-PoppenrichtB-Junioren: 1. JFG Obere Vils, 2. SV Raigering, 3. SG Königstein/Neukirchen, 4. SG Schmidmühlen/Rieden/Vilshofen, 5. SG Illschwang/Schwend, 6. SV Hahnbach, 7. JFG Amberg-Sulzbach West, 8. FSV Gärbershof