Sport Illschwang

07.05.2018

Auch in Zukunft werden die drei Hauptsponsoren, die Raiffeisenbank, die Allianz-Agentur Sperber und der dm-Markt in Sulzbach-Rosenberg, das Hallenmasters des SV Illschwang finanziell tatkräftig unterstützen. Dies erklärten Raiffeisenvorstand Erich Übler, Thomas Sperber sowie die Leiterinnen des dm-Marktes, Julia Schmidt und Anna Nikol, im Sportheim des SVI. Für die Sponsoren ist das Hallenmasters mit Rundumbande ein sportliches und gesellschaftliches Großereignis in der Region. Es habe durch den Kunstrasen ein Alleinstellungsmerkmal. Der großartige Zuschauerzuspruch spreche dafür, dass dieser Event in der Bevölkerung sehr beliebt sei. Die Halle werde an diesen drei Tagen zu einem Ort der Begegnung, von jung bis alt. Man wolle als Sponsoren auch die großartige Gemeinschaftsleistung vieler Ehrenamtlicher des SV Illschwang würdigen. Nicht zuletzt sei auch die Förderung der sportlichen Betätigung von Kindern und Jugendlichen ein Grund für die Unterstützung. Die Zusammenkunft im Sportheim nutzte der SV Illschwang, den Termin für 2019 offiziell zu präsentieren. Das Hallermasters findet vom 1. bis 3. Februar in der Krötensee-Sporthalle statt. Der bisherige Hauptorganisator Holger Kellner wird weiter in diesem Gremium mitarbeiten und sich auch um einen speziellen Sponsorenbereich kümmern. Als Dank für die Unterstützung überreichte Holger Kellner je eine Fotoleinwand mit Bildimpressionen vom diesjährigen Hallenmasters.