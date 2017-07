Sport Illschwang

03.07.2017

9

0 03.07.2017

Erwachsene und Jugendliche haben am Samstag, 8. Juli, die letzte Möglichkeit, Punkte für den Landkreiscup der Läufer zu sammeln. Kinder und Bambini können dies noch am 23. September.

(no) Am Samstag, 8. Juli findet auf dem Sportgelände des SVI der Illschwanger Dorflauf statt - letzte Chance für die älteren Läufer in der Cup-Wertung nach vorne zu kommen. Kinder und Bambini dürfen am 23. September beim Burgen- und Schlösserlauf in Kirchenreinbach nochmals sammeln.Die Schirmherrschaft in Illschwang hat der 1. Bürgermeister Dieter Dehling übernommen. Die Bambinis gehen als Erste um 13.30 Uhr über 750 Meter auf die Strecke. Die Schüler C und D (Start 13.45 Uhr) laufen 1500 Meter und die Schüler A und B (Start 14 Uhr) 2200 Meter. Jugendliche und Damen starten über 5000 Meter um 14.30 Uhr. Schließlich haben die Herren (Startzeit um 14.40 Uhr) eine Strecke von 8250 Meter zurückzulegen. Die Strecken sind bereits ausgeschildert. Auf der Homepage des SV Illschwang können Streckenübersichtskarten und -profile unter Sparte Ski- und Lauftreff eingesehen werden.Wer es schafft, einen neuen Streckenrekord bei den Damen (bisher Silke Fersch aus dem Jahr 2003 mit 18:39 Minuten) und bei den Herren (bisher Peter Simon aus dem Jahr 2008 mit 27:27 Minuten) aufzustellen, erhält einen Sonderpokal.Für Bambinis, Schüler und Jugendliche gibt es Pokale für die Plätze 1 bis 3. Bei den Erwachsenen können sich die drei Schnellsten über Sachpreise freuen. Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde.Die Startgebühren betragen 2,50 Euro für Bambinis und Schüler, 3,50 Euro für Jugendliche und 6 Euro für Erwachsene. Die Nachmeldegebühr beträgt 2 Euro. Die Bezahlung erfolgt beim Abholen der Startnummern ab 12.30 Uhr.Die Voranmeldung kann erfolgen über www.sv-illschwang.de, www.landkreiscup.de oder per E-Mail: svi-lauftreff@gmx.de. Schriftliche oder telefonische Anmeldungen sind möglich bei Norbert Weis, Nelkenstraße 3, 92278 Illschwang; Telefon: 09666/514. Anmeldeschluss ist am Donnerstag, 6. Juli um 20 Uhr; Nachmeldeschluss am Samstag, 8.Juli um 12.30 Uhr. Die Siegerehrung findet gegen 16.30 Uhr am Sportgelände statt.