Sport Illschwang

25.03.2018

Auf Empfehlung des bayerischen Landestrainers nahm Kilian Löffler aus Illschwang, der für den TV Altdorf startet, am Bundessichtungsturnier im Judo in der Altersklasse U 15 teil. Dieses fand im baden-württembergischen Backnang statt.

Kilian startete in einem starken Feld in der Gewichtsklasse bis 34 Kilogramm. Im ersten Kampf war er über die Kampfzeit dominierend, musste aber durch eine Unachtsamkeit, durch einen Wazari, eine Niederlage hinnehmen. Dabei zog er sich eine Knieverletzung zu, die ihm im weiteren Verlauf des Turniers doch zu schaffen machte. Aber Kilian biss sich durch und zeigte die notwendige Willensstärke. Seine Fähigkeiten konnte er bei der Veranstaltung noch unter Beweis stellen.In den nächsten Kämpfen setzte er seine gute Technik ein und konnte sich nach vier Siegen in Folge doch noch für das kleine Finale qualifizieren. Auch hier war er erfolgreich und erreichte so die Bronzemedaille.