Sport Illschwang

25.10.2017

Der TV Fürth war Ausrichter des Judo-Sichtungsturniers um den Alwin-Rauch-Pokal. Obenauf (wie in unserem Bild) war dabei der aus Illschwang stammende Kilian Löffler. Er gewann in der Altersklasse MU 12 alle Kämpfe vorzeitig, ohne einen einzigen Punkt abzugeben. Er freute sich über die Goldmedaille und eine Eintrittskarte in die Carrera-World. Seine Schwester Emma trat in der FU 15 an und wurde für ihre Anstrengungen mit Bronze belohnt. Umstritten war dabei eine Kampfrichterentscheidung nach Golden Score. Im Halbfinale musste sich Emma gegen harte Konkurrenz geschlagen geben. Dank des guten Abschneidens aller Kämpfer des TV Altdorf, für den auch die beiden Geschwister starten, kam der Verein in der Mannschaftswertung auf den dritten Platz. Das nächste Großereignis wartet schon im November: Beim Adler-Cup in Frankfurt, einem internationalen Wettbewerb, werden rund 1600 Kämpfer aus vielen verschiedenen Ländern und fast 250 Vereinen auf die Matte gehen. Bild: no