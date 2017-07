Sport Illschwang

10.07.2017

9

0 10.07.2017

Der Illschwanger Dorflauf steht lange Zeit auf der Kippe, kann mit viel Einsatz der Organisatoren aber doch über die Bühne gehen. Ein Einsatz, der allerdings nicht belohnt wird. Die Teilnehmerzahl ist enttäuschend.

Der letzte Wertungslauf des diesjährigen Landkreiscups für die Erwachsenen - die Schüler und Bambini können beim Burgen- und Schlösserlauf in Kirchenreinbach am 23. September noch einmal punkten - verzeichnete nur 103 Teilnehmer. Etwas enttäuschend war, dass nur 17 Männer auf die 8250 Meter lange Strecke gingen. Die gleiche Zahl war es auf der 5000 Meter langen Frauen-Strecke.Schnellster bei den Herren war Richard Kirschner vom TSV Dietfurt mit einer Zeit von 32:54 Minuten. Die schnellste Dame Bettina Pirzer (ohne Verein) benötigte für die fünf Kilometer 24:08 Minuten. Einige der Spitzenläufer verzichteten auf eine Beteiligung in Illschwang, weil sie schon genügend Punkte für die Landkreiscup-Wertung gesammelt hatten.Bei idealen äußeren Bedingungen gingen die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen an den Start. Die Laufstrecken waren identisch mit denen des Vorjahres. Aktive der Freiwilligen Feuerwehren Illschwang und Augsberg waren zur Verkehrsabsicherung im Einsatz. Maximilian Herbst vom Verein Retter vor Ort brauchte nicht einzugreifen.Bei der Siegerehrung freute sich der kommissarische Abteilungsleiter Stefan Herzog, dass der Illschwanger Dorflauf in diesem Jahr stattfinden konnte. Dies sei möglich gewesen, weil junge Kräfte des SVI in die organisatorische Arbeit integriert werden konnten.Er hoffe, dass dies der Sparte für die Zukunft einen großen Auftrieb geben wird. 2. Bürgermeister Benjamin Hiltl freute sich besonders über die große Zahl Kinder, die mitgemacht hatten. Dem neu aufgestellten Spartenteam wünschte er eine glückliche Hand.Der Vorsitzende des SVI, Thomas Dirler, beglückwünschte alle Teilnehmer für ihre Leistungen und äußerte die Hoffnung, dass der Dorflauf auch in den nächsten Jahren ein fester Bestandteil im Angebot des Sportvereins bleibe.Georg Roth, der ab 2018 neuer Gesamtorganisationschef des Landkreiscups wird, lud alle Läufer für den 20. Oktober zur Gesamtsiegerehrung für 2017 in der Mehrzweckhalle in Ebermannsdorf ein.Ergebnisse750 MeterBambini männlich1. Xaver Gerl, SV Freudenberg 4:552. Clemens Gerl, SV Freudenberg 4:573. Yannik Fellner, ohne Verein 5:02Bambini weiblich1. Charlotte Kubiak, Mendorferbuch 4:162. Anni Fruth, SpVgg Ebermannsdorf 4:173. Celine Deinzer, Ebermannsdorf 4:221500 MeterSchüler C männlich1. Marc Meyer, SpVgg Ebermannsdorf 6:352. Luis van Brakel, SV Amberg 6:523. Julian Blaschke, SCMK Hirschau 7:03Schülerinnen C1. Melissa Kuhlendahl, LLC Marathon 7:162. Anne Wild, RSC Neukirchen 7:173. Linda Wild, RSC Neukirchen 7:18Schüler D1. Lukas Preißler, DJK Ursensollen 7:002. Tobias Gigl, SV Amberg 7:233. Maximilian Luber, SV Illschwang 7:26Schülerinnen D1. Emma Welz, TuS Rosenberg 7:192. Hanna Hagerer, FC Edelsfeld 7:223. Leni Hagerer, FC Edelsfeld 7:572200 MeterSchüler A1. Max Lang, DJK Ursensollen 12:10Schülerinnen A1. Jana Ackermann, ESV Amberg 12:532. Fiona Windisch, LT SV Poppenricht 13:173. Maresa Fuchs, JFG Kümmersbruck 13:40Schüler B1. Jonas Dickert, TV Amberg 11:332. Lars van Brakel, SV Amberg 12:15Schülerinnen B1. Anika Schneider, SV Amberg 12:272. Paulina Behlau, ASV Schwend 12:593. Nina Birner, SpVgg Ebermannsdorf 15:025000 MeterJugend B männlich1. Erik Engel, TV Amberg 21:202. Fabian Gimpl, CIS Amberg 21:51Jugend B weiblich1. Marina Windisch, TV Amberg 23:22Damen allgemein1. Nina Schöpf, DJK Ensdorf 28:02Damen W301. Michaela Siegert, TV Amberg 28:402. Renate Kaa, ohne Verein 29:29Damen W351. Miriam Kolb, Lauftreff Freihung 26:19Damen W401. Sandra Falk, SV Hahnbach 26:252. Saskia Greibig, ohne Verein 28:52Damen W451. Bettina Pirzer, ohne Verein 24:082. Marion Fuchs, LSG Edelsfeld 25:473. Anja Schanderl, Ebermannsdorf 26:33Damen W501. Brigitte Maderer, Su-Ro Lauf11en 25:062. Gisela Maier, Marmel 30:313. Christa Schaller, CIS Amberg 37:06Damen W551. Lydia Zahner, Kirchenreinbach 24:162. Christine Schaffenroth, TV Sulzbach 34:463. Petra Kuffer, ohne Verein 42:08Damen W601. Waltraud Weiß, SV Illschwang 29:19Damen W751. Anna Weigl, TST Ammerthal 40:008250 MeterHerren allgemein1. Richard Kirschner, TSV Dietfurt 32:54Herren M351. Benjamin Forster, ohne Verein 34:302. Stefan Mühleisen, ohne Verein 37:303. Andreas Rank, ohne Verein 55:26Herren M451. Mario Maier, SV Amberg 34:192. Florian Fuchs, TV Amberg 35:533. Matthias Pfleger, RSG Vilstal 1:09:42Herren M501. Bernhard Pirzer, ohne Verein 34:042. Horst Windisch, LT SV Poppenricht 40:283. Markus Zimmermann, TV Sulzbach 40:48Herren M551. Hans Loos, SV Illschwang 36:172. Alois Meier, SV Freudenberg 42:333. Michael Kuffer, Radlexpress Feucht 43:47Herren M601. Peter Lippl, TTC Luitpoldhütte 38:342. Heiko Backofen, TuS Rosenberg 43:44Herren M651. Helmut Kinast, SV Illschwang 49:56