Sport Illschwang

07.01.2018

35

0 07.01.201835

Bei der Saisonabschlussfeier der Alten Herren der SG Illschwang/Schwend zog Georg Graf eine insgesamt erfolgreiche Jahresbilanz. 2017 bestritt die Mannschaft 13 Freundschaftsspiele, wovon sieben gewonnen werden konnten. Sechsmal ging man als Verlierer vom Platz. Hinzu kamen noch der zweite Platz beim eigenen Hallenmasters auf Kunstrasen sowie der vierte Platz von sieben teilnehmenden Teams beim Hallenturnier des SV Kauerhof. Das Torverhältnis bei den 13 Freundschaftsspielen lautete 38:41.

In der Halle und im Freien war Erwin Herbst immer mit dabei. Einmal fehlten Werner Dehling, Harald Janker und Martin Luber. Auf 13 Einsätze brachten es Manuel Bauer und Robert Luber. Der trainingsfleißigste Spieler war Günter Englhard mit 25 Einheiten. Auf 24 kamen Werner Dehling und Erwin Herbst, auf 23 Florian Roth. Die meisten Treffer mit 12 Toren erzielte Martin Luber. Sechsmal traf Werner Dehling ins Schwarze. Nur ein Tor weniger ging auf das Konto von Manuel Bauer.Ein besonderer Dank von Georg Graf galt den beiden Trainern Günter Englhard und Werner Dehling. Für 200 Spiele bei den Alten Herren wurde Harald Janker geehrt. Auf 100 AH-Spiele kamen Hans-Peter Dietrich, Robert Luber und Bernd Ibler. Vier Spieler beendeten ihre aktive Laufbahn. Als "Dino" sei Erwin Pirner ein echtes Vorbild gewesen. Dies betrifft bei ihm sowohl den Trainings- wie auch den Spieleifer. Ade sagte auch Albert Ehras. Seit 1997 war er aktiv, bestritt seitdem 255 Spiele und erzielte 119 Tore. Darüber hinaus war er von 2011 bis 2017 Organisator der Spiele.Auch Franz Sellner beendet seine Laufbahn. Er hatte es seit 2002 auf 163 Einsätze gebracht. Rossano DiRocco, 2016 und 2017 Spielorganisator, hängt ebenfalls seine Fußballschuhe an den Nagel.Der 2. Vorsitzende des SV Illschwang Martin Luber dankte für die Unterstützung bei der Erledigung von Arbeiten auf dem Sportgelände und im Sportheim. Thomas Melzer, 1.Vorsitzender des ASV Schwend lobte besonders denjenigen, die in der 2.Mannschaft mit ausgeholfen haben, um den Spielbetrieb bei der Reserve sicher zu stellen.