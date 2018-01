Sport Illschwang

14.01.2018

In Anerkennung der besonderen Verdienste um den Tischtennissport wurde Stefan Herzog vom stellvertretenden Vorsitzenden des SV Illschwang Martin Luber die Jugendleiter-Verdienstnadel in Silber des Bayerischen Tischtennisverbandes verliehen.

Die Verleihung fand bei der Jahresabschlussfeier der Sparte im Sportheim des SVI statt. Die Initiative für diese Ehrung war von Christopher Herzog ausgegangen. Martin Luber würdigte in seiner Laudatio die großen Verdienste, die sich Stefan Herzog in dieser Abteilung in der Vergangenheit erworben hat.Der stellvertretende Vorsitzende erinnerte an die treibende Kraft Herzogs bei der Gründung der Tischtennissparte im Jahr 2004. Von Anfang an übte der Geehrte das Amt des Spartenleiters aus. In diesem Amt ist er auch 14 Jahre später noch tätig. Er kümmert sich um die organisatorischen Angelegenheit und ist gleichzeitig als Trainer im Einsatz. Die ersten Spieler, so Martin Luber, kamen aus dem nachbarschaftlichen Umfeld Herzogs. Ein Vorteil war es in den ersten Jahren, dass die in der Schule vorhandenen Tischtennisplatten genutzt werden konnten. Durch die guten Kontakte Herzogs gab es Sponsoren, die für neue Ausrüstung und einheitliche Trikots sorgten.Die ersten Aktiven der Sparte trafen sich einmal in der Woche zum Training. Erfreulich war der rege Zulauf, den die Sparte schnell fand. Hieran habe Stefan Herzog, so Luber entscheidende Verdienste. Er konnte viele Kinder und Jugendliche begeistern. 2007 nahmen erstmals eine Herren- und eine Nachwuchsmannschaft am Spielbetrieb teil. Der Trend zur Ausweitung des Spielbetriebs habe sich von Jahr zu Jahr fortgesetzt. Der Höhepunkt, so der Laudator, war erreicht, als zwei Herren-, vier Jungen- und eine Mädchenmannschaft im gleichen Jahr gemeldet werden konnten. Den sportlichen bisherigen Höhepunkte erreichte Herzog im Jahr 2011, als die Mädchen- und Jungenmannschaft in die Bezirksliga Oberpfalz aufstiegen.Martin Luber wies in seinen Ausführungen darauf hin, dass der Geehrte jedes Jahr die Ortsentscheide für die Mini-Meisterschaften organisiert. Am ersten Ortsentscheid im Jahr 2006 gab es die beeindruckende Zahl von 28 Teilnehmern. Im Bereich der Nachwuchsarbeit wurde der SV Illschwang zum Vorzeigeverein im Tischtennisbereich auf Kreisebene.Mit bewegten Worten bedankte sich Stefan Herzog für die Ehrung. Er dankte allen, die ihn in der Vergangenheit unterstützt hatten. Allein wäre dies in dieser Weise nicht zu bewerkstelligen gewesen. Besonders erwähnte er Peter Hase für die überaus zuverlässige Organisation des Trainingsbetriebs. Dank sagte er auch der Familie Pickel aus Ammerried für das Engagement bei der Förderung der Spitzenspieler, die es in der Abteilung gibt. Ein Vergelt's Gott richtete Herzog an seine Familie für die Unterstützung auf vielfältiger Ebene.