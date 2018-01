Sport Illschwang

22.01.2018

Sehr zufrieden zeigte sich der Abteilungsleiter der Tischtennissparte im SV Illschwang, Stefan Herzog (hinten links), über die sehr gute Beteiligung am Ortsentscheid der Minimeisterschaften in der Turnhalle der Grundschule. 23 Mädchen und Buben kämpften an vier Platten um eine gute Platzierung; zwei Kinder mehr als im vergangenen Jahr. Die drei Besten jeder Altersklasse bekamen jeweils einen Pokal. Jeder Teilnehmer erhielt darüber hinaus eine Urkunde. Die ersten Plätze belegten: Jakob Schütz (Jungen 2005/2006), Georg Groher (2007/2008), Dominik Bleisteiner (Jahrgang 2009 und jünger) sowie bei den Mädchen Caroline Seibold (2007/2008). Sie dürfen beim Kreisentscheid am Sonntag, 11. März, in Schmidmühlen starten. Bei der Siegerehrung lobte Abteilungsleiter Stefan Herzog das Engagement der Kinder an der Tischtennisplatte. Er habe Talente entdeckt, die ihn für die Zukunft der Sparte zuversichtlich stimmen. Bürgermeister Dieter Dehling (rechts) äußerte sich voller Anerkennung über die gute Organisation der Veranstaltung. In dieser Abteilung des SVI werde hervorragende Jugendarbeit betrieben. Der Ehrenvorsitzende des Sportvereins, Norbert Weis, gratulierte den Siegern und sprach von einer überaus gelungenen Breitensportveranstaltung. Herzog und Dehling nahmen dann die Verleihung der Pokale und Urkunden vor. Bild: no