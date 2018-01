Sport Illschwang

Sulzbach-Rosenberg. Einen Höhepunkt beim Hallenmasters des SV Illschwang stellt am Samstagabend, 3. Februar, das Turnier der 1. Mannschaften um den Cup der Raiffeisenbank Sulzbach-Rosenberg dar. Gespielt wird ab 19 Uhr auf Kunstrasen mit Rundumbande in der Krötensee-Sporthalle. Den Titelverteidiger TuS Rosenberg aus der Kreisliga fordern der SV Hahnbach (Bezirksliga), TSV Königstein und FC Edelsfeld (beide Kreisliga), SV Kauerhof, FC Großalbershof und SV Illschwang/Schwend (alle Kreisklasse) sowie der SV Loderhof/Sulzbach (A-Klasse) heraus. Die Vorrunde in zwei Vierergruppen, die Halbfinals und die Platzierungsspiele um die Plätze 5 bis 8 versprechen ein Lokalderby nach dem anderen. Der Anstoß zum Endspiel erfolgt um ca. 23 Uhr. Emotionsgeladene Spiele vor einem begeisterungsfähigen Publikum versprechen spannenden Sport. Aber das ist noch nicht alles: Aus Anlass des zehnjährigen Jubiläums des Hallenmasters gibt es in der Pause gegen 21.15 Uhr, passend zum Höhepunkt der fünften Jahreszeit, einen Showauftritt der Faschingsgesellschaft Knappnesia Sulzbach-Rosenberg. Die Tanzeinlagen werden bestimmt dazu beitragen, die Stimmung in der Halle noch weiter anzuheizen. Der Eintritt zum Hallenmasters ist frei. Für das leibliche Wohl des Publikums ist vonseiten des SV Illschwang bestens gesorgt. Bild: no