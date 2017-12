Sport Illschwang

15.12.2017

11

0 15.12.201711

Die Silberne Raute ist ein Gütesiegel des Bayerischen Fußballverbands. Es bedeutet eine Menge: Beispielsweise, dass ein Verein in Führung, Organisation, sozialem Engagement und in seinen Angeboten hohen gesellschaftlichen und sportlichen Anforderungen gerecht wird.

Dies formulierte der Kreisehrenamtsbeauftragte des Bayerischen Fußballverbands für den Bereich Amberg/Weiden, Karl Bauer, in seiner Laudatio aus Anlass der Verleihung der Silbernen Raute an den SV Illschwang. Die offizielle Übergabe fand bei der Weihnachtsfeier der guten Geister des SVI im Sportheim statt. Vorsitzender Thomas Dirler begrüßte zu diesem Anlass viele Ehrengäste. Bauer betonte, der SV Illschwang habe die Kriterien für eine solche Verleihung mehr als erfüllt. Der Erwerb der Silbernen Raute sei durchaus mit einer Zertifizierung in der freien Wirtschaft gleichzusetzen.Die Verleihung sah Bauer als Bestätigung von bisher Geleistetem wie auch als Verpflichtung für die Zukunft. Die Raute stelle keinen Wettbewerb unter Vereinen dar. Es zählten auch nicht die sportlichen Leistungen. Die Ausübung des Ehrenamts beim SVI gehe hinein in die gesellschaftliche und erzieherische Breite und sei deshalb besonders hervorzuheben.Konkret ging der Laudator auf die hervorragende Nachwuchsarbeit ein. Gegenwärtig nehmen neun Mannschaften mit jungen Kickern am Punktspielbetrieb des Bayerischen Fußballverbands teil. Mit 680 Mitgliedern ist der SVI der mit Abstand größte Verein in der Gemeinde. Kinder spielen hier auch Tischtennis und kommen zum Turnen. Weitere Gruppierungen, die Angebote für jedes Alter bieten, sind auch noch Gymnastik, Fit nach 8, Sport für Junggebliebene, Ski- und Lauftreff und Selbstverteidigungskurse für Frauen. Bauer ging auch auf das Hallenmasters auf Kunstrasen mit Rundumbande ein, das jedes Jahr "ein großartiges Ereignis in der Region" darstellt. Die Verleihung soll ein Ansporn sein, den eingeschlagenen Weg weiter zu gehen. "Ohne Ehrenamt geht es nicht", schloss er seine Ausführungen.Der Kreisspielleiter Albert Kellner lobte den SVI als gut geführten Verein. Er verfüge über eine Sportanlage mit neuem Sportheim auf Topniveau. Kellner gratulierte auch im Namen von Thomas Graml. Trotz der Investitionen in den vergangenen Jahren stehe der Verein finanziell auf gesunden Beinen. Beim SVI gebe es ein gut funktionierendes Vorstandsteam. Die Erfolge habe die 1. und 2. Mannschaft nur mit Spielern aus dem eigenen Nachwuchs erreicht. Er sah es als durchaus realisierbares Ziel, den Aufstieg in die Kreisliga zu schaffen. Dafür überreichte Kellner einen Fußball "mit Aufstiegsgarantie".Bürgermeister Dieter Dehling gratulierte dem Sportverein zur Verleihung der Silbernen Raute. Der SVI sei für Illschwang ein gutes Aushängeschild. Nur durch viele Ehrenamtliche könne ein so hohes Niveau erreicht werden. Es gebe Angebote für alle Altersgruppen. Dehling wünschte dem Verein für die Zukunft ein glückliches Händchen bei allen Entscheidungen.Der Vereinsehrenamtsbeauftragte Alfred Ebert wies in seinen Ausführungen darauf hin, dass es in den vergangenen Wochen für zwei Mitglieder besondere Auszeichnungen gegeben hat. Der stellvertretende Vorsitzende Martin Luber bekam bei einer Feierstunde in München durch Philipp Lahm den Ehrenamtspreis des BFV für den Kreis Amberg/Weiden verliehen. Gewürdigt wurden dabei die sehr großen Verdienste beim Bau des neuen Sportheims.Werner Übler hatte für 40-jähriges Engagement als Jugendleiter, Trainer, Betreuer und Platzwart eine besondere Uhr des Deutschen Fußballbunds erhalten.