Sport Illschwang

02.06.2017

(no) Heuer konnte der SV Illschwang die Zahl der Teilnehmer beim Kinderwaldlauf um über 50 Kinder steigern. Seit einigen Jahren geht es speziell für die Mädchen und Buben, welche die Grundschule in Illschwang besuchen, auch um einen riesigen Wandpokal. Diesen bekommt für ein Jahr die Klasse, die die meisten Teilnehmer an den Start bringt. Zur Überreichung durch den kommisarischen Abteilungsleiter der Sparte Ski- und Lauftreff des SV Illschwang, Stefan Herzog, hatten sich Kinder und Lehrer in der Aula versammelt. Mit 18 Mädchen und Buben schnitt die erste Klasse mit Klassenlehrerin Christine Schaffenroth am besten ab. Unter großem Jubel bekamen sie den Pott überreicht.

Herzog dankte der Schule für die "großartige Unterstützung durch Schulleitung und Lehrkräfte".