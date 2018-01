Sport Illschwang

22.01.2018

Frühstarter werden im Sport gewöhnlich zurückgepfiffen. Der SV Illschwang erlaubt sich aus gutem Grund eine Ausnahme von der Regel.

Vorrunde Freitag, 26. Januar



Ab 19 Uhr Damenturnier mit acht Mannschaften



Samstag, 27. Januar



Ab 9 Uhr Turnier der D 2-Jugend mit sechs Mannschaften



Ab 13 Uhr Turnier der C-Jugend mit acht Mannschaften



Ab 17.30 Uhr Turnier B-Jugend mit acht Mannschaften. (no)

Sulzbach-Rosenberg . Mit vorgezogenen Turnieren der Damen und der Jugend beginnt am Freitag/Samstag, 26./27. Januar, das Hallenmasters des SVI. Das eigentliche Masterswochenende auf Kunstrasen mit Rundumbande folgt ab Freitag, 2. Februar, bis Sonntag, 4. Februar, in der Krötensee-Sporthalle in Sulzbach-Rosenberg. Das in der Region wohl einzigartige sportliche Event geht dann in seine zehnte Auflage. SVI-Vorsitzender Thomas Dirler und Hauptorganisator Holger Kellner beantworten die Fragen der SRZ zu den Anfängen und zur Entwicklung.Kellner: Bei einer Tagesskifahrt des SVI 2008 ins Zillertal wurden wir auf ein Kunstrasenfußballfeld mit Bande aufmerksam, das mitten im Schnee aufgebaut war. Von der Gondel aus gab es einen faszinierenden Blick auf diesen grünen Fleck im weißen Umfeld. Auf der Heimfahrt wurde im Bus intensiv darüber diskutiert. In nächster Zeit kam mir dieses Bild immer wieder vor Augen. Angespornt von den Hallenmasters der Bundesligavereine, die damals voll in der öffentlichen Wahrnehmung waren, ging es zunächst darum, einen passenden Austragungsort zu finden.Dirler: Ich war als Vorsitzender angetan, als mir Holger von seinem Erlebnis im Zillertal und seiner daraus entwachsenen Idee erzählte. Offene Fragen neben der Halle waren damals, woher einen Kunstrasen zu bekommen und wie diesen zum Veranstaltungsort zu transportieren. Erfreulicherweise erklärte ein Vereinsmitglied die Bereitschaft, den Transport zu bewerkstelligen. Somit fielen keine Frachtkosten an. Nur die Miete des Rasens musste bezahlt werden.Kellner: Bei einer Faschingsveranstaltung 2009 kam ich bezüglich dieser Idee mit dem damaligen Stadtrat Michael Göth ins Gespräch. Ich trug ihm unser Anliegen vor. Er unterbreitete unser Anliegen Bürgermeister Gerd Geismann. Da beide begeisterte Fußballfans sind, gaben sie ihr Einverständnis, die Krötenseesporthalle zum Austragungsort werden zu lassen.Dirler: Die Vereinsgremien des SVI wurden über das Vorhaben informiert. Es war für die Verantwortlichen nicht leicht, Ja zu den rund 4000 Euro Mietkosten zu sagen, die im Raum standen. Trotz mancher Bedenken gab die Vision, ein außerordentliches Ereignis auf die Beine zu stellen, den Ausschlag, der Anmietung des Rasens zuzustimmen. Der georderte Rasen war vorher nur einmal in Wolfsburg bei einem Turnier des Bundesligisten verlegt worden und noch in einem guten Zustand.Kellner: Bei der Rundumbande ging es um die Frage, diese anzumieten oder selber zu bauen. Die Firma Votego aus Neumarkt erklärte sich bereit, das Material zu sponsern.Dirler: Eine wichtige Frage war auch, wer bei der Premiere im Jahr 2009 auf dem Rasen spielen sollte. Schnell waren Namen wie der FC Ingolstadt, der FC Nürnberg oder im Mädchenfußballbereich der FFC Frankfurt im Gespräch. Im Verein gab es einige Skeptiker, die an der Verwirklichung einer solchen Teilnahme zweifelten. Ich möchte in diesem Zusammenhang ganz besonders Holger loben, dem es gelang, vielfältige Kontakte zu knüpfen. Sehr schnell wurde deutlich, dass sich das Turnier der B-Juniorinnen als Magnet vor allem für Bundesligavereine entwickelte. Der 1. FFC Frankfurt wurde in diesem Bereich bei der Premiere zum Türöffner. Es folgten unter anderem Nürnberg, Ingolstadt, Bayern München und Hoffenheim. Im Jubiläumsjahr sind erstmals die Mädchen von RB Leipzig mit dabei.Kellner: Das Interesse am Masters entwickelte sich in den folgenden Jahren ständig weiter. Die Fans wurden immer mehr. Für viele war das Masterswochenende eben ein Ort der Begegnung. Dadurch wurde die Veranstaltung auch für die Geschäftswelt interessant. Von vielen Firmen wurde der SV Illschwang als Werbepartner entdeckt. Dies lag durch den Kunstrasen mit Rundumbande auch am Alleinstellungsmerkmal dieses Projekts.Dirler: Ohne die Entwicklung zu kennen, war nach der erfolgreichen Premiere das Thema aktuell, den Kunstrasen zu kaufen. Die Investition von 12 000 Euro bedeutete, dass wir das Masters in den nächsten Jahren in der Krötenseesporthalle fortsetzen. Wichtig war auch, dass die Stadt Sulzbach-Rosenberg, die Leitung der Krötenseeschule und die Stadtvereine ihre Zustimmung gaben.Kellner: Als weitere Weichenstellung konnten Partner aus der Region gewonnen werden, die uns seit zehn Jahren tatkräftig unterstützen. Dies betrifft den Transport und die Lagerung von Kunstrasen und Bande.Dirler: Es ist bewundernswert, wie viele Ehrenamtliche an diesem Wochenende für den SVI im Einsatz sind. So verwandelt sich die Krötenseesporthalle innerhalb von vier Stunden von einer Turnhalle in eine Kunstrasenarena. Während der Masterstage gibt es viele fleißige Bienen, die in verschiedensten Bereichen im Einsatz sind und der Erfolg des Projekts gewährleisten. Das Hallenmasters hat sich zu einer tragende Säule des SV Illschwang entwickelt, um den vielfältigen Aufgaben eines Breitensportvereins gerecht zu werden. Der finanzielle Erfolg war ein wesentlicher Grundstein, die Pläne für ein neues Sportheim zu verwirklichen. Trotz der großen Investition steht der SVI auf gesunden Beinen.Dirler: Als Vorsitzender liegt mir viel an der Fortsetzung der Veranstaltung. Dies nicht nur unter finanziellen Gesichtspunkten, sondern auch, um etwas Besonderes im Bereich des Fußballsports bieten zu können. Die vollen Ränge und die tolle Atmosphäre zeigen deutlich, dass dieses Event von der Bevölkerung sehr gut angenommen wird. Es würde ein Element fehlen, Kinder und Jugendliche für den Sport zu begeistern.