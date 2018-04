Vermischtes Illschwang

18.04.2018

35

0 18.04.201835

Für einen Kochkurs holte der Gartenbauverein Illschwang Chefkoch Andreas Laurer (links) vom Gasthaus Goldener Stern in Sunzendorf in die Schulküche. Vorsitzender Lorenz Geitner freute sich, dass die 16 Plätze voll belegt waren. Die organisatorische Leitung lag in den Händen von Edeltraud Koller (Vierte von rechts). Zubereitet wurde ein viergängiges Menü. Es bestand aus Pilzravioli mit Marsalaschaum, einem Filet von der Meeräsche mit Salicorne und Muschelsud, Ossobuco alla gremolata mit Barolosauce, gebackener Trüffelpolenta und Schmorgemüse sowie gebackenen Grießtartufos mit Zabaione. Die zubereiteten Gerichte schmeckten vortrefflich. Bild: no