Vermischtes Illschwang

13.06.2017

Einige Neuerungen gibt es bei der Vitus-Kirwa, die am Wochenende in Illschwang gefeiert wird. Erstmals tanzen auch Mädchen und Buben aus der Kindertagesstätte St. Vitus den Baum aus. Am Samstag und Sonntag wechseln sich zwei Kapellen bei der Musik ab.

Einen Härtetest absolvieren die 19 Paare an Fronleichnam. Drei Ziele haben sie sich vorgenommen: Zum Frühschoppen besuchen sie die Dod'nangerkirwa in Pesensricht, mittags das Schlemmerfest im Landhotel Weißes Ross und anschließend den Kirwaauftakt auf dem Sportgelände des SV Illschwang.Den Kirwabaum spenden heuer Hans Behringer sen. und Stefan Behringer. Ein Kaltblüter-Gespann von Stefan Hofmann aus Ehringsfeld bringt ihn am Samstag zum Festplatz. Ab 14 Uhr wird er in echter Handarbeit aufgestellt. Für Musik sorgt ab 16 Uhr Grodaas. Am Abend heizt die Band Wöidarawöll den Besuchern im Zelt ein.Traditionell besuchen die Kirwapaare am Sonntag um 9.30 Uhr den Festgottesdienst in der St.-Vitus-Kirche. Danach brechen sie zum Köichlasingen auf. Nachmittags packen die Kirchenreinbacher Spitzboum gegen 14.30 Uhr die Instrumente aus. Um 15 Uhr steht dann das Baumaustanzen durch die Kinder auf dem Programm. Für die großen Moila und Boum rasselt um ca. 17 Uhr der Wecker und kürt das Oberkirwapaar.Der Kindergartenförderverein und die Krabbelgruppe bieten am Nachmittag Kaffee und Kuchen an. Die Birgländer Musikanten lösen nach dem Baumaustanzen die Kirchenreinbacher Spitzboum ab.Hoch her geht es am Montagabend bei der Nachkirwa ab 19 Uhr mit der Band Stand By. Gegen 22 Uhr folgt die Verlosung des Kirwabaums.