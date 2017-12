Vermischtes Illschwang

15.12.2017

Die Glückwünsche der politischen Gemeinde überbrachte 2. Bürgermeister Benjamin Hiltl . Für die evangelische Kirchengemeinde gratulierte Pfarrer Thomas Schertel . Besonders freute sich Pirner über die Glückwünsche des Schützenvereins Immergrün Siebeneichen und der Feuerwehr Dietersberg.Seit 1969 hält der Jubilar den Schützen die Treue. Mit 16 Jahren trat er der Feuerwehr Angfeld bei, ehe er nach seiner Hochzeit zur Wehr nach Dietersberg wechselte. Viele Jahre stand er dort an der Spitze des Feuerwehrvereins. Für seine großen Verdienste erfolgte die Ernennung zum Ehrenvorsitzenden. Bekanntheit erlangte Konrad Pirner im Sulzbacher Land als "Chefaufsteller" der Kirwabäume in Illschwang und in Ritzenfeld. Dieses verantwortungsvolle Amt übte er 20 Jahre lang aus.Der Jubilar kam am 11. Dezember 1932 in Hackern zur Welt. Mit acht Geschwistern wuchs er am Schindelbauern-Hof auf. Bei der damaligen Firma Dehling in Haid ließ er sich zum Zimmermann ausbilden. Dort blieb er auch nach der Lehrzeit.Am 30. April 1959 heiratete er Betty Högner aus Pürschläg. Mit der Hochzeit übernahm das Paar das landwirtschaftliche Anwesen der Frau. Aus der Ehe gingen zwei Söhne und eine Tochter hervor. Sieben Enkel und zwei Urenkel gratulierten zum Geburtstag. Nach der Hofübergabe im Jahr 1987 an Sohn Hans mit Familie war Konrad Pirner bis zum Rentenbeginn im Jahr 1994 in seinem erlernten Beruf bei der Zimmerei Pirner in Rosenberg beschäftigt.