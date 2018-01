Vermischtes Illschwang

10.01.2018

Fitte und vielseitig interessierte Jubilarin

Ritzenfeld. (no) Auf ein bewegtes Leben blickte Margarete Luber aus Ritzenfeld zurück, als sie in guter gesundheitlicher Verfassung und geistiger Frische ihren 85. Geburtstag feierte. Besondere Freude bereiten ihr die beiden Urenkelinnen Lotta und Greta . 15 Enkel wünschten ihrer Oma alles Gute. Zu den Gratulanten gehörten der Illschwanger Bürgermeister Dieter Dehling , der evangelische Pfarrer Thomas Schertel und eine Abordnung des Obst- und Gartenbauvereins Augsberg, wo die Jubilarin langjähriges Mitglied ist.Margarete Utz wurde am 9. Januar 1933 in Högen geboren. Zusammen mit sieben Geschwistern verbrachte sie ihre ersten Lebensjahre auf dem landwirtschaftlichen Anwesen der Eltern. Als ihre Mutter starb, war sie erst sieben Jahre alt. Ihre Tante in Riedelhof übernahm die Erziehung. Die Jubilarin besuchte die Schulen in Högen und Schwend. Vom damaligen Pfarrer Ammon wurde sie in Fürnried konfirmiert. 1959 heiratete sie Leonhard Luber aus Ritzenfeld. Mit der Eheschließung übernahmen sie dort das landwirtschaftliche Anwesen. Aus der Ehe gingen sieben Kinder hervor. Ein schwerer Schicksalsschlag war für sie 2005 der Unfalltod ihres Sohnes Hermann , nachdem ein Jahr zuvor schon ihr Mann verstorben war. Ihren Lebensabend verbringt sie bei Sohn Manfred und seiner Familie. Zu den Lieblingsbeschäftigungen von Margarete Luber gehören das Kochen und Backen sowie das Lösen von Kreuzworträtseln. Sie liest Heimatromane und beschäftigt sich täglich eingehend mit der SRZ.