Vermischtes Illschwang

09.05.2018

09.05.2018

Bachetsfeld. Die ehemalige Postwirtin von Bachetsfeld, Kunigunde Hartmann, feierte 90. Geburtstag. Zu den Gratulanten gehörten der Illschwanger Bürgermeister Dieter Dehling und Pfarrer Thomas Schertel. Dehling wünschte, auch im Namen des Landrats, alles Gute und überreichte ein Präsent.

Der Jubilarin geht es gut: Sie ist vielseitig interessiert und pflegt rege die Unterhaltung. Die Arbeit im Garten bereitet ihr viel Freude. Sie geht gern spazieren und ist im Haushalt aktiv. Viel Freude hat sie an bodenständiger bayerischer Musik. Die Bachetsfelder, aber auch ehemalige Gäste der Gastwirtschaft, beglückwünschten das Geburtstagskind. Kunigunde Hiltel erblickte am 6. Mai 1928 in Iber das Licht der Welt. Zusammen mit drei Geschwistern wuchs sie auf. Der Vater starb früh, ihr Bruder musste in den Krieg.So war daheim ihre tatkräftige Mitarbeit gefordert. 1957 heiratete sie Johann Hartmann aus Bachetsfeld, sie übernahmen die Land- und Gastwirtschaft seiner Eltern. Bis 1991 war die Postwirtschaft ein Markenzeichen für gute hausgemachte Fleisch- und Wurstwaren. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor. Acht Enkel und zehn Urenkel gratulierten. 2005 verstarb ihr Ehemann, den sie in seinen letzten Jahren umsorgte und pflegte.