Vermischtes Illschwang

15.02.2018

14

0 15.02.201814

Die Glückwünsche der Gemeinde Illschwang überbrachte Bürgermeister Dieter Dehling , der auch Grüße von Landrat Richard Reisinger ausrichtete. Für die katholische Pfarrei wünschte Pfarrer Markus Priwratzky alles Gute. Auch der Frauenbund kam mit einer Abordnung.Hilde König blickt auf ein arbeitsreiches Leben zurück. Sie feierte ihren Jubeltag in guter gesundheitlicher Verfassung. Allerdings fällt ihr das Gehen und Stehen schon schwer. So kann sie auch nicht mehr die Messfeiern in der katholischen Pfarrei besuchen. Die Krankenkommunion wird ihr regelmäßig ins Haus gebracht. Unterstützung im Alltag bekommt sie von ihren Töchtern. Vieles kann sie im Haushalt aber noch selbst erledigen, und um die Hauskatze kümmert sich Hilde König nach wie vor persönlich.Die Jubilarin kam am 15. Februar 1923 in Laaber im Landkreis Neumarkt zur Welt. Sie wuchs als Älteste unter acht Geschwistern auf. Nach der Schulzeit half sie zu Hause mit. Ihre Eltern betrieben neben der Landwirtschaft eine Schmiede und ein kleines Lebensmittelgeschäft. Einige Jahre arbeitete sie in verschiedenen Haushalten in Neumarkt.1951 heiratete sie Georg König aus Illschwang. Aus der Ehe gingen fünf Kinder hervor. Sieben Enkel und sieben Urenkel gratulierten zum besonderen Geburtstag. Ihr Ehemann ist 1995 verstorben.