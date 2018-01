Vermischtes Illschwang

Warum knickte ein Rotorblatt eines Windrads im Windpark Illschwang ab? Gutachter untersuchten am Donnerstag vor Ort die Teile, um Ursachen zu finden. Einen Tag nach dem Unfall erklärte Martin Fürst, Geschäftsführer der Betreiberfirma Jura Energy: "Das wird noch Wochen dauern."

Prüfprotokolle müssen detailliert ausgewertet werden. Ein Windgutachten vom Deutschen Wetterdienst wird angefordert, um herauszufinden, ob es eine starke Böe in dieser Schneise gegeben habe. "Aber davon gehen wir aus, denn rundum lagen viele umgestürzte Bäume."Das komplette Maschinenhaus werde in die Untersuchung miteinbezogen und auch die verbliebenen zwei Rotorblätter müssen kontrolliert werden. "Vielleicht war es auch ein Charge-Fehler?" In der Summe gehe es "letztlich darum, welche Versicherung bluten muss", fasste Fürst zusammen. Wie lange das Windrad noch außer Betrieb sein wird, ist nicht absehbar. Ein Kran sei bereits angefordert, um den verbliebenen Stumpf abzubauen.Zum Windpark Illschwang gehören fünf Windkraftanlagen des Typs Nordex N117. Der Rotor dreht sich normalerweise mit 13,2 Umdrehungen in der Minute - vorausgesetzt die Windgeschwindigkeit von etwa 12,5 Meter pro Sekunde stimmt. Ein Rotorblatt hat eine Gesamtlänge von 57,3 Meter und ein Gewicht von etwa 10,4 Tonnen. Durch die Verwendung von glasfaser- und kohlefaserverstärkten Kunststoffen verspricht der Hersteller eine "geringe Trägheit" und einen "Anlauf der Windenergieanlage bei schon 3 Meter pro Sekunde Windgeschwindigkeit." Die Kosten für den gesamten Windpark Illschwang betrugen 25 Millionen Euro.