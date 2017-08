Vermischtes Illschwang

17.08.2017

17.08.2017

Ein 42-jähriger Amberger ist am Mittwochmorgen auf der Autobahn A 6 zwischen Amberg-West und Sulzbach-Rosenberg mit seinem Audi ins Schleudern gekommen. Eine nachfolgende Fahrerin prallte mit ihrem Auto gegen den Audi und gegen die Mittelleitplanke.

Laut Polizeibericht war am Mittwoch um 5.50 Uhr ein 42-jähriger Amberger mit seinem Audi A 3 auf der Autobahn A 6 in Richtung Nürnberg unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Amberg-West und Sulzbach-Rosenberg kam er auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern.Eine nachfolgende 44-jährige Schwandorferin prallte mit ihrem VW Up gegen den schleudernden Audi und anschließend gegen die Mittelleitplanke. Die 44-jährige verletzte sich leicht und kam mit dem Rettungsdienst in das Klinikum Amberg.Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen beträgt 7000 Euro. Der Wagen der Frau drückte an der Mittelleitplanke drei Felder ein - Schaden: 600 Euro.Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zur Absicherung der Unfallstelle waren die Feuerwehren aus Ursensollen und Hohenkemnath vor Ort.