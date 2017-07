Vermischtes Illschwang

30.06.2017

30.06.2017

Amberg-Sulzbach. Zwei langjährige aktive Feuerwehrmänner aus der Gemeinde Illschwang bekamen das Ehrenzeichen in Gold überreicht. Landrat Richard Reisinger und Kreisbrandrat Fredi Weiß händigten es an Egon Schötz (Feuerwehr Augsberg) und Hans Pirner (Feuerwehr Dietersberg) im Rahmen eines Ehrenabends in Högen aus. Beide Feuerwehrmänner leisten seit 40 Jahren aktiven Dienst am Nächsten. Landrat Richard Reisinger dankte für die ehrenamtlich geleisteten Stunden.