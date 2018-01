Vermischtes Illschwang

Acht neue Erdenbürger stellten sich 2017 in der Gemeinde Illschwang ein. Zum Jahresende lud diese die Familien in den Unterrichtsraum der Feuerwehr ein, um ihnen jeweils 100 Euro zu überreichen. Zusätzlich gab es ein Lätzchen mit dem Gemeindewappen und einen Rauchmelder. Bürgermeister Dieter Dehling (rechts) gratulierte den stolzen Eltern zum Nachwuchs. "Das ist für mich ein erfreulicher Termin", versicherte er. Gerne leiste die Gemeinde einen kleinen Beitrag. Er zeigte sich zuversichtlich, dass die Geburtenzahlen in den nächsten Jahren wieder steigen werden. Als sein Vize und stellvertretender Jugendbeauftragter schloss sich Benjamin Hiltl (Dritter von rechts) den Glückwünschen an. Er machte auf die Angebote der Krabbelgruppe und der Krippe in der Kita aufmerksam. Bild: no