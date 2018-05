Vermischtes Illschwang

Augsberg. Zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz traf sich der Nachwuchs der Feuerwehr Augsberg und lernte dabei, dass auf ihn noch ganz andere Aufgaben zukommen als die Bekämpfung von Bränden oder technische Hilfeleistungen. In diesem speziellen Fall hieß der Auftrag, die Reste eines abgebrochenen Rotors im Windpark Illschwang aus einem angrenzenden Wald zu holen. Anfang Januar war es zu dem Schaden an einer Windkraftanlage gekommen (siehe www.onetz.de/1806097). Mit viel Elan machten sich die jungen Leute bei Wirsfeld an die Arbeit. Ausgerüstet mit Handschuhen und Müllsäcken, räumten sie den restlichen Abfall weg. Die größeren Aufräumarbeiten durch die Betreiberfirma waren schon vorausgegangen. Die Jugendlichen wurden durch drei Aktive der Feuerwehr Augsberg unterstützt. Zehn Säcke mit je 120 Liter Inhalt kamen zusammen. Der Abfall wurde dem Wertstoffkreislauf zugeführt. Bild: no