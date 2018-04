Vermischtes Illschwang

08.04.2018

Angfeld. Mit seiner alljährlichen Blumenverlosung setzte der Obst- und Gartenbauverein (OGV) Angfeld ein Zeichen der Anerkennung für den Blumenschmuck in den Dorfgärten. Jedes Mitglied erhielt ein Los und durfte sein Glück versuchen. Vom Rosmarinstrauch bis hin zu prachtvollen Orchideen aus der Gärtnerei Weigl war für jeden Geschmack etwas dabei. Die Raiffeisenbank Sulzbach-Rosenberg steuerte zu den Kosten 50 Euro bei.

Neben der Verlosung, gab es auch einen Expertenvortrag vom Kreisfachberater Arthur Wiesmeth. Unter dem Motto "Gräser - modern und schön" zeigte er Gärten mit unterschiedlichen Gräsern und gab hilfreiche Tipps zu deren Pflege und Gestaltung. So eignen sich vor allem Salbei und Yucca-Palmen als umgängliche Begleitgewächse für Gräser. Das Bärenfellgras wiederum bedarf äußerst guter Pflege.Neben Fotografien von Kiesgärten zeigte Arthur Wiesmeth auch außergewöhnlichere Gestaltungsideen, wie beispielsweise ein rostiges, mit Gräser bewachsenes Fahrzeug. Die Vorsitzende Sigrid Fenzel lud am Ende zu einer Besichtigung der Gärtnerei Weigl in Neukirchen ein und bat um Anmeldungen.